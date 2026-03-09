Conocido como ‘El cantante del gol’, Javier Fernández Franco sorprendió el año pasado al anunciar su incursión en la política al lanzarse como candidato al Senado de la República por el Partido de la U.

La noticia causó gran atención, ya que Fernández es uno de los narradores deportivos más reconocidos del país y durante décadas ha acompañado a los colombianos en las transmisiones de los partidos más importantes del fútbol nacional e internacional.

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados este 8 de marzo, pues según quedó estipulado en la Registraduría Nacional, el vallecaucano solo sumó 6.360 votos, lo que representó el 0.03 % de los votos, un número bastante bajo porque relacionándolo con fútbol, no le alcanzaría para llenar ni siquiera el estadio de Techo, en Bogotá.

Cabe destacar que durante varios años, Fernández estuvo vinculado a diferentes medios de comunicación que marcaron su carrera. Hasta hace algunos meses formó parte del equipo de Win Sports, canal especializado en el fútbol profesional colombiano, del cual se retiró antes de anunciar su nuevo rumbo. Su estilo apasionado y su característica manera de relatar las jugadas lo convirtieron en una de las voces más identificadas con el fútbol en Colombia.

¿Quién es Javier Fernández, ‘El cantante del gol’?

Javier Fernández Franco nació en Florida, Valle del Cauca, en 1964, y desde muy joven mostró interés por el periodismo deportivo. Su carrera en la narración comenzó de la mano del reconocido locutor William Vinasco, una de las figuras más influyentes de la radio deportiva colombiana. En 1989 dio sus primeros pasos profesionales en la cadena radial Todelar, donde empezó a consolidar su estilo narrativo y su conexión con la audiencia.

Con el paso del tiempo, su talento lo llevó a la televisión. En 2002 debutó en la pantalla chica a través de Sky y Canal A, donde participó en el programa Goles y Golazos. Esta experiencia le permitió ganar mayor visibilidad y abrirse camino en el competitivo mundo de las transmisiones deportivas.

Posteriormente, Fernández se integró a Gol Caracol, uno de los espacios deportivos más influyentes de la televisión colombiana. Allí permaneció durante cerca de una década, narrando partidos de la Selección Colombia y de diferentes torneos internacionales. Fue en esta etapa cuando su popularidad creció notablemente y cuando su frase característica, “tú tranquilo”, se convirtió en una expresión ampliamente reconocida entre los aficionados al fútbol.

En 2019 se vinculó a Win Sports, donde continuó narrando partidos del fútbol profesional colombiano hasta el año pasado. Más adelante, también participó en transmisiones del Canal RCN, especialmente durante eventos como las Eliminatorias al Mundial y la Copa América.

En la actualidad, además de su incursión política, Javier Fernández Franco mantiene presencia en el entorno mediático a través de sus plataformas digitales. Allí hace entrevistas y conversaciones con diferentes personalidades del deporte, la política y otros ámbitos de la vida pública, demostrando que su voz sigue siendo influyente dentro y fuera de las canchas.

