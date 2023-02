El partido en el Hernán Ramírez Villegas no fue el mejor, mucho juego fuerte, interrupciones por faltas y más discusiones que juego, algo típico de lo que pasa en el inicio de cada año en el FPC. Sin embargo, el partido Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional llevó a que Carlos Antonio Vélez y el ‘Cantante del gol’ fueran tendencia en redes sociales.

La resistencia que hay con estos experimentados periodistas deportivos ha crecido en el último tiempo, ya que las transmisiones del Mundial Qatar 2022 y el Sudamericano Sub-20 hacen que no solo estén en Win Sports, sino que también han tenido muchas apariciones en el Canal RCN. Pero en esta oportunidad, tratándose de la disputa por el primer título del año en Colombia, muchos esperaban que hubiera algún cambio.

Sin embargo, se encontraron con lo mismo que pasa en cada fecha de la Liga local, teniendo muchas imprecisiones en los nombres, opiniones que llegan a los hinchas como ataques a sus equipos, comentarios y chistes que no van con el desarrollo del juego y necesidad de prender el radio y ponerle ‘MUTE’ al televisor.

Aunque en redes sociales hubo señalamientos de todo tipo para Carlos Antonio y Javier Fernández, fue llamativo que los hinchas de Nacional sintieran que estaban comentando en contra de su equipo. Mientras los del Pereira, expresaron que no vieron las jugadas importantes y pasaron de largo algunas acciones que pudieron ser expulsión.

Sumado a esto, los aficionados neutrales, también manifestaron que era incómodo escuchar algunos comentarios y chistes, que no iban con la tónica de la disputa del título en juego. Y aparte de que el árbitro tuvo errores y que el VAR también pasó por alto algunas acciones, la gente se enfocó en los 2 personajes de la transmisión oficial.

A los 13 minutos Francisco Da Costa le dejó una marca en la cabeza a Maicol Medina con sus taches, parecía roja para el delantero de Nacional, pero Vélez y ‘el cantante’ no hicieron mención al tema y hasta preguntaron si le habían sacado tarjeta. Lo llamativo es que en el segundo tiempo hicieron un chiste sobre la marca que dejó esa jugada y afirmaron que era “la marca del Zorro”.

En un par de jugadas, con pisotones sobre jugadores del Pereira, dijeron que no eran para tarjeta y pusieron en duda las decisiones por estar mostrándolas en cámara lenta. Pero también hubo jugadas en las que no había infracciones o faltas, pero ellos terminaban pidiéndolas y después rectificándose.

Así pasó con un par de jugadas en las que el balón golpeó la cabeza y la cara de jugadores de Nacional; en la primera, Sergio Mosquera y en la segunda Cristian Zapata. No había mano, ni opción de sancionar penal, pero ellos afirmaron que eran claras las jugadas para dar penal y después se dieron cuenta de sus graves errores.

Tantas imprecisiones, comentarios, opiniones y sentencias durante la transmisión del partido de Pereira contra Nacional, llevaron a que en Twitter los comentarios llegaran para los 2 y sin diferencias sus errores. La transmisión no gustó y así lo hicieron saber en ‘la red social del pajarito azul’.

“Increíble que @Cantantedelgol, que narra cada 8 días, o menos, aún no tenga claridad de cómo se debe utilizar el VAR”, “@Velezfutbol grita más de 10 veces que es mano en la mitad de transmisión y el relato del ‘Cantante del gol’, sin ver ninguna repetición”, “‘El cantante’ debería dejar de narrar, ya no le da”, “no prestaron ni pizca de atención a la jugada en la que expulsaron a Aguirre”, “el @cantantedelgol es de los narradores que uno no quiere escuchar”, “Carlos Antonio Vélez, @nacionaloficial juega mal y este señor no hace sino inflar al equipo”, “besémonos hasta que Carlos Antonio Vélez diga algo bueno de Atlético Nacional”, entre muchos otros tuits sobre el mismo tema.