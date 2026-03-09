Tras la reciente jornada electoral, el panorama del Senado de la República para el periodo 2026-2030 comienza a definirse. Aunque las urnas trajeron caras nuevas, una parte significativa de la corporación estará integrada por figuras conocidas que lograron asegurar su permanencia por cuatro años más.

El caso más llamativo es el de Lidio Arturo García Turbay, del Partido Liberal. El congresista bolivarense, quien ocupa una curul en la Cámara Alta desde el año 2010 según registros de Congreso Visible, se encamina a completar dos décadas consecutivas en el Senado. De cumplir su nuevo periodo sin interrupciones, García sumaría 20 años representando a la misma colectividad política en 2030.

No obstante, García no es el único que mantiene su escaño. La lista de legisladores que repiten curul es diversa y abarca diferentes sectores ideológicos. Entre los nombres más destacados que continuarán en el Capitolio Nacional se encuentran:

Ariel Ávila Martínez : Partido Alianza Verde (senador desde 2022).

: Partido Alianza Verde (senador desde 2022). Jonathan Ferney Pulido ‘Jota Pe’ Hernández : Partido Alianza Verde (senador desde 2022).

: Partido Alianza Verde (senador desde 2022). Honorio Miguel Henríquez Pinedo : Partido Centro Democrático (senador desde 2018).

: Partido Centro Democrático (senador desde 2018). Norma Hurtado Sánchez : Partido de la U (senadora desde 2022).

: Partido de la U (senadora desde 2022). Juan Carlos Garcés Rojas : Partido de la U (senador desde 2022).

: Partido de la U (senador desde 2022). Didier Lobo Chinchilla: Partido Cambio Radical (senador desde 2018).

Este grupo de parlamentarios formará parte del nuevo Congreso, manteniendo la influencia de sus respectivas bancadas en el legislativo.

¿Cuándo se posesiona el Congreso de Colombia 2026?

Tras las elecciones legislativas realizadas el pasado 8 de marzo de 2026, los ciudadanos definieron la nueva composición del Senado de la República y la Cámara de Representantes.

De acuerdo con el calendario constitucional, el nuevo Congreso para el periodo 2026-2030 se posesionará oficialmente el próximo 20 de julio de 2026.

Ese día, coincidiendo con el Día de la Independencia de Colombia, los senadores y representantes a la Cámara prestarán juramento para iniciar el primer año de la legislatura. El evento será instalado por el presidente de la República en el Capitolio Nacional.

Es importante recordar que, aunque se aprobó una reforma para reducir el receso legislativo (adelantando el inicio de sesiones de marzo a febrero), la Constitución establece que el cuarto año de cada periodo es la excepción. Por lo tanto, el actual Congreso terminará sus funciones el 20 de junio, dando paso a la transición que culminará con la instalación de las nuevas bancadas en julio.

¿Cuántos senadores tiene Colombia?

El Senado de la República es una de las piezas fundamentales de la democracia en Colombia, funcionando como una de las dos cámaras del Congreso. Para el periodo legislativo 2022-2026, esta corporación está integrada por un total de 108 senadores, quienes representan diversas fuerzas políticas y sectores sociales del país.

La distribución de estas curules se organiza de la siguiente manera:

100 senadores elegidos por circunscripción nacional, es decir, votados en todo el territorio.

2 senadores pertenecientes a la circunscripción especial indígena.

5 senadores del partido Comunes, en cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016 (esta garantía finaliza en el presente periodo).

1 senador adicional, correspondiente al candidato presidencial que obtuvo la segunda mayor votación en las elecciones generales (Estatuto de la Oposición).

Es importante destacar que, tras las elecciones legislativas realizadas el pasado 8 de marzo de 2026, la composición para el nuevo periodo 2026-2030 se ajustará a 103 senadores, debido a que las curules otorgadas por el proceso de paz han cumplido su ciclo de asignación directa.

