Néstor Morales ha sido punzante sobre candidatos como Claudia López, pero una de sus conversaciones en Blu Radio quedó bajo lupa de otro de los aspirantes a la presidencia de Colombia.

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Se trata de Iván Cepeda, que acudió a su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) para lanzar un mensaje de respuesta sobre su estado de salud, tema del que se habló en el mencionado espacio radial este jueves 12 de marzo de 2026.

Un día después, en un comunicado para la emisora que está dirigido a ese periodista y a Felipe Zuleta, el candidato presidencial salió al paso a una versión de prensa en la que se mencionó un infarto y quebrantos.

Cepeda ya desmintió antes un supuesto cáncer, por lo que remarcó que su claridad sobre su estado y condición general ha sido transparente para embarcarse en los retos de las próximas elecciones en mayo.

“Como lo he informado de manera rigurosa y responsable, mi decisión de asumir la candidatura presidencial por el Pacto Histórico, se ha hecho sobre la base de estrictos controles médicos que son verificables”, afirmó.

El cierre del mensaje sirvió para plantearles a los periodistas la eventual divulgación de cualquier dato específico, al tiempo que extendió una petición para evitar cualquier rumor al respecto.

“Si ustedes poseen información en el sentido de que tengo algún problema que me impida ejercer la Presidencia de la República por mi condición física o mental, solicito se sirvan informarlo de manera pronta y oficial. De no ser así, exijo a ustedes que no se propaguen especulaciones que puedan tener propósitos electorales”, sentenció.

Esta fue la publicación por parte del candidato presidencial, que replicó el video de la conversación que provocó su solicitud:

COMUNICACIÓN A BLU RADIO Señores Néstor Morales y Felipe Zuleta: La condición de la salud de toda persona es un asunto que debe ser tratado de la manera más responsable por los medios de comunicación. Cualquier duda sobre la salud de una persona sembrada con base a una… pic.twitter.com/di5Fm5pWD8 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 13, 2026

Este es apenas un capítulo de lo que parece un largo camino hasta la fecha de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, este 31 de mayo de 2026.

¿Cómo está la salud de Iván Cepeda?

Actualmente, en marzo de 2026, Iván Cepeda se muestra activo y con plenas facultades para liderar su campaña política y afirmó que está estable.

El estado de salud del senador y candidato presidencial es un tema que ha generado interés debido a sus antecedentes médicos y su actual intensidad en la campaña electoral de 2026. A lo largo de su carrera, Cepeda ha enfrentado desafíos importantes relacionados con el cáncer, los cuales ha manejado con transparencia ante la opinión pública.

En años anteriores, específicamente en 2018 y 2022, el senador confirmó diagnósticos de cáncer de colon y de hígado, respectivamente. En su momento, fue sometido a intervenciones quirúrgicas y tratamientos de quimioterapia.

A pesar de estos episodios, el congresista ha manifestado en diversas ocasiones que su recuperación ha sido exitosa, permitiéndole continuar con sus labores legislativas y, más recientemente, con su aspiración a la Presidencia de la República por el Pacto Histórico.

Ante los rumores que ocasionalmente surgen sobre una supuesta recaída, el candidato ha aclarado a través de sus canales oficiales que se encuentra en buen estado y con la energía necesaria para afrontar la contienda hacia la primera vuelta del 31 de mayo. Su participación en plazas públicas y debates confirma que su condición física es estable y compatible con las exigencias de la carrera presidencial.

La transparencia sobre su historial médico ha sido una constante, buscando enviar mensajes de esperanza a otras personas que padecen enfermedades similares. Cepeda sostiene que el cáncer es hoy una enfermedad tratable y que su experiencia personal ha fortalecido su compromiso con la reforma al sistema de salud en Colombia.

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