El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, sostuvo un encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio del Planalto, en Brasilia. La reunión se conoció públicamente luego de que el congresista compartiera un mensaje en su cuenta de X en el que destacó el diálogo con el mandatario brasileño.

Cepeda expresó en redes sociales que tuvo “el honor” de reunirse con Lula da Silva y señaló que durante el encuentro le transmitió la admiración y el reconocimiento que, a su juicio, despierta el presidente brasileño en Colombia. El candidato también agradeció el espacio de conversación y calificó la reunión como un intercambio productivo.

El encuentro ocurrió apenas un día después de que Cepeda completó el trámite de inscripción de su candidatura presidencial ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. El aspirante estuvo acompañado por la senadora indígena Aida Quilcué, quien será su fórmula vicepresidencial en los comicios programados para el 31 de mayo.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE BRASIL LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA En el Palacio del Planalto, en Brasilia, tuve el honor de reunirme hoy con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pude trasmitirle la admiración y el reconocimiento que suscita en Colombia. Mi agradecimiento por… pic.twitter.com/JvkuLoNWEr — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 12, 2026

El proceso de inscripción tuvo demoras debido a la falta inicial del documento de “verificación de calidades constitucionales”, certificado que expide el Consejo de Estado para confirmar que los aspirantes cumplen con los requisitos legales. Tras varias horas de espera y gestiones internas, la dupla logró completar el trámite y quedó formalmente inscrita para la contienda electoral.

Finalmente, el encuentro con Lula se suma a los primeros movimientos internacionales del candidato del Pacto Histórico, quien empieza a consolidar apoyos y contactos en medio del arranque de la campaña presidencial en Colombia.

