La inscripción de la candidatura presidencial de Iván Cepeda terminó concretándose ante la Registraduría Nacional luego de una larga jornada marcada por la espera.

Luego de más de cinco horas, el dirigente del Pacto Histórico formalizó el trámite acompañado por su fórmula vicepresidencial, la senadora y lideresa indígena Aída Quilcué, con lo que quedó oficializada su participación en las elecciones presidenciales.

Después de completar el proceso, Cepeda entregó unas breves declaraciones en las que confirmó que la inscripción quedó radicada ante la autoridad electoral. El registro se hizo con Quilcué como candidata a la Vicepresidencia, una fórmula que el movimiento presentó como parte de su apuesta para los comicios.

#ElGranReto2026 Después de más de 5 horas de espera, finalmente Iván Cepeda inscribió formalmente su candidatura presidencial ante la Registraduría Nacional. Junto a su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, entregó unas palabras en las que confirmó su inscripción oficial a las… pic.twitter.com/RJfRPhwJ96 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 11, 2026

Qué pasó con Aída Quilcué

En medio del anuncio, el Pacto Histórico también respondió a versiones que circulaban sobre una posible inhabilidad de la senadora. A través de un pronunciamiento, la coalición aseguró que Quilcué no tiene impedimentos legales ni constitucionales para aspirar a la Vicepresidencia ni incurre en doble militancia.

Según explicó el movimiento político, la senadora fue elegida para el periodo 2022-2026 por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), pero posteriormente pasó a integrar el Partido Progresistas como resultado de una escisión dentro de esa colectividad.

El Pacto Histórico recordó que el Consejo Nacional Electoral aprobó esa escisión mediante la Resolución 09111 del 3 de septiembre de 2025. La solicitud había sido presentada en enero de ese año por la senadora María José Pizarro y los representantes a la Cámara David Racero y Heráclito Landinez.

La resolución estableció, en su artículo noveno, un plazo de 15 días para que las personas afiliadas al MAIS definieran si querían vincularse al nuevo partido. Quilcué, junto con otros integrantes de esa colectividad, decidió acogerse a esa posibilidad y se integró al Partido Progresistas.

Posteriormente, el 4 de diciembre del año pasado, esa organización política fue absorbida mediante una fusión por el Movimiento Político Pacto Histórico. Con esa decisión, el Partido Progresistas dejó de existir jurídicamente y sus integrantes pasaron a formar parte de la coalición.

De acuerdo con el pronunciamiento del Pacto Histórico, esa secuencia de decisiones avaladas por el Consejo Nacional Electoral respalda que la senadora pueda integrar la fórmula presidencial sin que exista alguna restricción legal.

