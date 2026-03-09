El anuncio de la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda puso sobre la mesa interrogantes sobre el peso electoral que podría sumar la senadora indígena Aída Quilcué en las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia.

Por esta razón, la dirigente del pueblo nasa respondió a los cuestionamientos sobre cuántos votos podría aportar a la candidatura del Pacto Histórico. La senadora señaló que su liderazgo proviene de años de trabajo con comunidades del suroccidente del país y movimientos sociales.

Según explicó la congresista en diálogo con Blu Radio, su participación en la fórmula no se enfoca únicamente en cálculos de votación electoral, sino en representar a comunidades indígenas, organizaciones sociales y sectores rurales que buscan mayor participación en la política nacional.

Quilcué también señaló que su presencia en la fórmula presidencial busca fortalecer la representación de pueblos originarios y territorios históricamente excluidos, especialmente en regiones como el Cauca y otras zonas rurales de Colombia. Desde esa perspectiva, su respaldo político se conecta con organizaciones indígenas y procesos comunitarios que participan en la agenda del Pacto Histórico.

“Está la votación indígena con mucho más fuerza, la votación étnica, los procesos sociales y el proceso de opinión que tenemos en el país. Yo creo que tengo que hablar sobre lo que ha sido mi trayectoria, y de cara al país hemos recogido una opinión importante, no sobre mi imagen y solamente sobre mi figura, sino sobre el proceso que hemos encaminado”, indicó la congresista.

En el debate sobre la capacidad electoral de la fórmula Cepeda-Quilcué, la senadora insistió en que la campaña no puede medirse únicamente por cifras de votos, sino por la posibilidad de ampliar la participación de sectores sociales que históricamente no han tenido presencia en el poder ejecutivo.

De acuerdo con la dirigente indígena en entrevista con la emisora, el proyecto político apunta a consolidar una propuesta que conecte con movimientos sociales, comunidades campesinas y pueblos indígenas.

El anuncio de esta alianza política forma parte de la estrategia del candidato presidencial Iván Cepeda dentro del escenario electoral de 2026, donde varios sectores políticos empiezan a definir fórmulas vicepresidenciales y alianzas rumbo a la primera vuelta.

¿Quién es Aída Quilcué , la senadora indígena que acompaña a Iván Cepeda ?

Aída Quilcué es una lideresa indígena, defensora de derechos humanos y senadora de Colombia, reconocida por su trabajo con comunidades del suroccidente del país. Nació el 2 de febrero de 1973 en Páez, Cauca, y pertenece al pueblo nasa, una de las comunidades indígenas más representativas del departamento del Cauca.

Su liderazgo comenzó en organizaciones comunitarias y procesos sociales de su región. Durante los años noventa participó en programas de salud indígena y posteriormente asumió cargos dentro del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una de las principales organizaciones de defensa de los derechos de los pueblos originarios en Colombia.

A lo largo de su trayectoria también ocupó roles como gobernadora de su resguardo indígena y consejera de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Desde esos espacios participó en movilizaciones y diálogos políticos relacionados con la defensa del territorio, los derechos colectivos y el capítulo étnico del acuerdo de paz firmado con la antigua guerrilla de las FARC.

En 2022 fue elegida senadora de la República por la circunscripción especial indígena con el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Desde el Congreso ha impulsado temas relacionados con derechos humanos, protección del territorio, paz y reconocimiento de los pueblos indígenas.

Su nombre volvió a ocupar un lugar central en el debate político luego del anuncio de que acompañará como fórmula vicepresidencial a Iván Cepeda en el escenario electoral hacia 2026, una decisión que busca fortalecer la representación de los pueblos indígenas y movimientos sociales dentro de la política nacional.

