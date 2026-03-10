Abelardo de la Espriella respondió a la polémica que surgió por varios comentarios dirigidos a Juan Daniel Oviedo, también aspirante a la Presidencia, y aseguró que sus palabras no tuvieron relación con la orientación sexual de su rival político.

La controversia comenzó luego de una entrevista en un canal de YouTube en la que De la Espriella se refirió a Oviedo con un comentario que muchos interpretaron como ofensivo.

En ese momento, el abogado afirmó que había aspectos de su contrincante que no le gustaban, lo que provocó críticas y un intenso debate en redes sociales y en el escenario político.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre Juan Daniel Oviedo luego de elecciones?

Ante la reacción pública, este lunes 9 de marzo, el candidato ofreció una explicación en la citada emisora y señaló que su comentario no estaba relacionado con la vida personal de Oviedo.

“Yo ni siquiera pensé en su condición sexual. Ni siquiera pensé en eso. Yo cuando dije que había cosas que no me gustaban de Juan Daniel, es que a él le gustaba el Gobierno de Petro”, indicó De la Espriella, en diálogo con Caracol Radio.

De la Espriella también explicó que durante la entrevista imitó el tono de voz de Oviedo en tono de broma, pero aseguró que desconocía que esa forma de hablar estuviera asociada a un problema de salud relacionado con sus cuerdas vocales. Según el abogado, solo después se enteró de esa situación.

“El dice claramente que su problema de la voz obedece a un accidente, yo no sabía eso. Yo pensé que era gomelo, gomelo de verdad, verdad. Luego publicó su historia, la de su familia, y me parece un tipo berraquísimo.

Las declaraciones provocaron reacciones divididas dentro del panorama político colombiano. Algunos líderes y analistas calificaron los comentarios como inapropiados o discriminatorios, mientras que otros defendieron al candidato y consideraron que sus palabras fueron malinterpretadas.

