En un movimiento clave para las aspiraciones políticas del sector alternativo, la senadora Aída Quilcué ha sido designada como la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. El anuncio pone de nuevo bajo el foco la trayectoria de una de las figuras más representativas del movimiento social en el país, cuya identidad está profundamente ligada a sus raíces ancestrales en el suroccidente colombiano.

Quilcué, de 53 años y nacida en el municipio de Páez (Cauca), es una destacada lideresa social y defensora de los Derechos Humanos. Pertenece al pueblo indígena Nasa, específicamente al resguardo Piçkwe Tha Fiw. Su camino en la vida pública comenzó desde las bases, donde ejerció como gobernadora y autoridad indígena en su territorio, lo que le permitió escalar a roles de liderazgo regional y nacional.

Según registros de La Silla Vacía, su experiencia incluye roles críticos en el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), donde fue consejera, coordinadora y representante legal. Asimismo, integró la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), desempeñándose como delegada oficial ante instancias internacionales de alto nivel, como la Onu y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La trayectoria de Quilcué está marcada por hitos históricos. Fue una de las dos primeras mujeres indígenas en llegar al Congreso de la República, junto a Martha Peralta, bajo el aval del partido MAIS (Movimiento Alternativo Indígena y Social). Durante su gestión legislativa, según datos de Congreso Visible, participó como autora en aproximadamente 32 proyectos de ley.

Su labor trascendió las fronteras nacionales al participar, en representación del Cric, en la inclusión del capítulo étnico dentro de los acuerdos de paz con las Farc en La Habana. Este compromiso con la vida y la justicia le valió en 2021 el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, en la categoría “Defensa a Toda una Vida”.

¿Qué es el resguardo Piçkwe Tha Fiw?

El territorio ancestral de Piçkwe Thã Fxiw (conocido también como Pickwe Tha Fiw o La Villa) cobra relevancia nacional no solo por ser la cuna de figuras como la senadora Aída Quilcué, sino por su consolidación como un baluarte de la cultura Nasa en el Cauca.

Según datos de la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Çxhâçxha, este es uno de los 17 territorios que integran dicha organización. Su origen se remonta a hace aproximadamente 25 años, surgiendo como un proceso de reasentamiento tras el sismo y la avalancha del río Páez ocurridos el 6 de junio de 1994.

Ubicado al sur del municipio de Páez, específicamente en el corregimiento de Itaibe, el resguardo cuenta con una superficie de 554,97 hectáreas. Su estatus legal está respaldado por un título de propiedad otorgado mediante resolución por el antiguo Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT).

En julio de 2023, Piçkwe Thã Fxiw marcó un precedente histórico en Colombia. Su institución educativa, Sa’t We’sx Zuun, recibió el reconocimiento oficial de su calendario educativo propio, denominado ‘El caminar de la luna y el sol’, basado íntegramente en la cosmovisión Nasa.

La identidad lingüística es otro de sus pilares: el uso del Nasa Yuwe es vital, con una permanencia de hablantes que supera el 75 % en el sector de La Esmeralda y se mantiene entre el 50 % y 75 % en el sector de La Villa.

