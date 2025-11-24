Noticias Caracol destapó un nuevo escándalo en el Gobierno Nacional al mostrar lo que hay dentro de varios dispositivos que le fueron incautados a alias ‘Calarcá’, jefe de una disidencia de las Farc en 2024. Interrumpidos chats y archivos sugerían supuestos nexos entre altos mandos de estas organizaciones armadas y altos cargos gubernamentales. En ellos, aparecían alusiones a la existencia de presuntas pruebas de financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Según los registros, la vicepresidenta Francia Márquez habría actuado en calidad de intermediaria en acuerdos entre el grupo armado y la campaña. Las pruebas abarcaban pantallazos de intercambios entre cabecillas de las disidencias, particularmente entre Yeison Ojeda, alias ‘Danilo Alvizú’, e ‘Iván Mordisco’. Este último es líder de uno de los grupos más poderosos en territorio colombiano, de acuerdo con el citado informe.

Estos chats salieron a la luz debido a que Alvizú cedió el mando tras una desavenencia interna. Pasó los mensajes a Calarcá, según informó el citado medio. En ellos, Mordisco se refería a sus intenciones de “tumbar” la gestión de Petro, sugiriendo poseer pruebas de acuerdos de financiación de la campaña del difunto Mayimbú, otro jefe disidente, según el noticiero.

La transcripción de los mensajes muestra a Mordisco asegurando que “esas pruebas están” y que Petro no imagina que las poseen. Aquí es donde señala a Francia Márquez concretamente: “Todo se hizo a través de Francia Márquez. Ahí tienen para que analicen sin fatigarse, con cabeza fría…”, escribió Mordisco.

El otro supuesto encargado de estas pruebas, Mayimbú, fue eliminado en un operativo militar tras la victoria electoral de Petro. Durante el intercambio, se evidencia también la ruptura entre las disidencias y el Gobierno de Petro, a quien Mordisco, en conversaciones publicadas por Noticias Caracol, acusa de “traqueto” por una serie de asesinatos y extorsiones.

Estos son los chats

Noticias Caracol

Los chats revelan cómo la confrontación interna permitió la filtración de detalles sobre presuntos pactos de financiación electoral y la participación de altos funcionarios del Estado. De acuerdo con lo mencionado por Calarcá en el reportaje, cuando respaldaron la campaña de Petro no eran considerados criminales. Acusaron al presidente de traicionar a quienes lo respaldaron con su discurso progresista y de paz, alegando que ahora está fomentando la guerra y el capitalismo.

Se debe considerar como un incidente de este tipo puede cambiar la narrativa política en Colombia. Los mensajes de las disidencias de las Farc revelan tensiones internas que han venido a la luz por las disputas entre facciones. Además, han producido polémica y reacciones políticas al cuestionar la transparencia de la campaña presidencial y la veracidad de la relación entre el gobierno y los grupos armados.

