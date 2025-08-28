El concejal Daniel Briceño hizo públicas unas imágenes en las que se ve uno de los vehículos que usa el esquema de protección de la vicepresidenta Francia Márquez llevando un material de construcción. Él señaló que la denunciaría por “peculado”, pues asegura que no están usando los recursos otorgados por el Estado correctamente.

El nuevo abuso de Francia Márquez con los impuestos de los colombianos pic.twitter.com/UPWCiYQO4W — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) August 27, 2025

Pues la Vicepresidencia emitió un comunicado, publicado por El Tiempo, en el que confirma que las imágenes publicadas sí son reales, pero dio las razones por las que no se le puede acusar a ella.

Desde la Vicepresidencia indicaron que el material transportado en el vehículo de protección iba a ser usado para la fabricación de una garita de seguridad, lo que mejoraría las condiciones en las que están las personas que conforman el esquema de seguridad de Francia Márquez.

El comunicado también dice que la construcción de esta garita fue con los “recursos propios” de Francia Márquez y que, además, va a tener baño privado.

En la versión publicada por El Tiempo, desde la Vicepresidencia señalan que la decisión se tomó por “potestad de los encargados del manejo de los vehículos asignados al esquema de seguridad de la señora vicepresidenta y su familia”.

También señaló que “la responsabilidad logística del parque automotor del esquema de seguridad de la señora vicepresidenta de la República y su núcleo familiar es facultad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que en este caso está bajo coordinación de los funcionarios designados por la UNP para tal fin”.

Aunque esta declaración corresponde a la vicepresidencia, Francia Márquez no se ha referido directamente a esta denuncia en su contra, que se suma a las varias sobre los cambios que ha tenido su vida desde que llegó al segundo cargo más importante del Estado.

En el pasado, a Francia Márquez la criticaron por el cambio de casa a una exclusiva zona de Cali y el uso de un helicóptero para ir a visitar a su familia. En ambos casos ha señalado que solo toma las recomendaciones de su esquema de seguridad, pues la zona en la que vivió durante años no es de fácil acceso.

