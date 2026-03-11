La aspirante presidencial Sondra Macollins continúa avanzando en su camino hacia las elecciones de 2026 luego de presentar cerca de 1,2 millones de firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para formalizar su candidatura. El paso busca asegurar su participación en la contienda electoral como candidata independiente.

Este 11 de enero, Macollins fue hasta la sede de la Registraduría para inscribir formalmente su candidatura. Sin embargo, no pasó desapercibida, pues ella y todo su equipo entraron disfrazados con el traje rojo y las máscaras de la película ‘V de venganza’, que luego fue adoptada por el grupo de ‘hackers’ Anonymous.

“Soy la candidata anónima, porque no pertenezco a ningún clan político y no tengo trayectoria política, los anónimos, los invisibles, vamos a gobernar, vamos a recuperar el poder y vamos a llegar todos juntos a la Casa de Nariño”, explicó la candidata en Caracol Radio.

¿Quién es Leonardo Karam?

Leonardo Karam Helo es un abogado y especialista en seguridad pública que recientemente fue confirmado como fórmula vicepresidencial de la aspirante presidencial Sondra Macollins.

Karam Helo cuenta con formación como magíster en Seguridad Pública y experiencia en áreas relacionadas con la seguridad ciudadana, el análisis de riesgos y los sistemas de videovigilancia. Además, ha desarrollado trabajos en el campo de la ciberseguridad y la ciberdefensa, enfocándose en el estudio de amenazas digitales y en el diseño de estrategias para proteger entornos urbanos frente a distintos riesgos.

