Este 8 de marzo Colombia eligió a los nuevos integrantes del Congreso para el periodo 2026-2030. Los puestos de votación cerraron a las 4:00 de la tarde y comenzó el preconteo de votos para Senado y Cámara de Representantes, en una jornada que también incluyó tres consultas interpartidistas para definir candidatos presidenciales.

La misión de observación electoral de la Unión Europea destacó la transparencia del proceso electoral. Según el boletín 26 del Senado, el Pacto Histórico lidera la votación con 3.761.086 votos, consolidándose como la primera fuerza política en esa corporación.

En segundo lugar se ubica el Centro Democrático con 2.590.449 votos, seguido por el Partido Liberal Colombiano con 1.928.535. También aparecen entre los más votados la Alianza Verde, el Partido Conservador Colombiano y el Partido de la U. En la Cámara de Representantes, el Centro Democrático encabeza el preconteo con 2.040.794 votos.

Le siguen el Partido Liberal Colombiano con 1.761.359 y el Partido Conservador Colombiano con 1.638.969.

Más atrás aparecen el Partido de la U, Cambio Radical y el Pacto Histórico. Estos resultados preliminares marcarán la composición del nuevo Congreso y el equilibrio de fuerzas políticas en Colombia durante los próximos cuatro años.

Qué dijo Iván Cepeda tras las elecciones

En la sede del Pacto Histórico, Cepeda dejó palabras sobre el éxito de su movimiento y también lanzó una frase muy recordada que fue el lema de Petro en su campaña en 2022.

“Compañeras y compañeros, hoy comienza nuestro segundo tiempo. Una bancada fuerte con la que iniciaremos nuevas transformaciones. Vamos a hacer un país más humano, más justo, más próspero. Vamos a avanzar por una Colombia potencia mundial de la vida”, lanzó Cepeda.

