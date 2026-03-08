El panorama en la izquierda está dividido. Mientras Roy Barreras ganó la consulta de este 8 de marzo con el movimiento Frente por la Vida, y con más de 218.000 votos, Iván Cepeda decidió jugársela directo en primera vuelta. En ese escenario, la pregunta política que muchos se hacen es clara: ¿quién es el verdadero candidato de Gustavo Petro?

Sigue a PULZO en Discover

La controversia se encendió luego de que el Consejo Nacional Electoral excluyera a Cepeda de las consultas. Petro reaccionó con dureza en su cuenta de X: “Es de una arbitrariedad inmensa la cometida por el Consejo Nacional Electoral, demostrando que no es institución capaz de arbitrar unas elecciones, sino que es un simple apéndice del proyecto Duque, completamente parcializado”.

El mandatario fue más allá: “El candidato excluido debe ser restituido a la consulta o en realidad no se deberían hacer entonces consultas para nadie. Las reglas son democráticas y para todos”. Y remató con una advertencia política: “Cuando yo llegue al frente del tarjetón, dado que me han quitado mi derecho de votar en la consulta de mi partido, votaré solo por sus listas al senado y cámara”. Ese mensaje fue leído como un espaldarazo a Cepeda.

Lee También

En entrevista con Pulzo, el politólogo Camilo González aseguró que la relación es evidente: “Iván Cepeda trata de conseguir votos, pero quien hace la labor de decir ‘esto es lo que va a pasar si eligen a Cepeda’, es de Petro. Hay una buena sinergia, a pesar de que se ha dicho que el candidato de Petro es Roy Barreras o Daniel Quintero, creo que ciertamente la opción más clara de la izquierda es Iván Cepeda”.

(Vea también: ¿Juan Daniel Oviedo será el vice de Paloma Valencia? Respuesta sorprendió a muchos)

Y añadió: “Cepeda ha tomado distancia del presidente Petro y asumamos que tomar distancia no es por nada personal, no es por malo, no. Es estratégico. A Petro le quedan unos cuantos meses, estamos hablando de ese famoso periodo del pato rengo, que el presidente puede hacer de todo, pero no termina afectando a su partido […] Cepeda se ha distanciado del presidente, representa esa facción dogmática de la izquierda, es la facción que no tranza con otros elementos de la izquierda o de conversos hacia la izquierda, que es el caso de Roy Barreras”.

Roy Barreras y su futuro en el Pacto Histórico

En medio de ese pulso también aparecía Daniel Quintero, quien dejó ver fisuras con el presidente. “Me la está haciendo más difícil”, dijo en una entrevista en Recap Blu, al referirse a la orden de Petro y del Pacto Histórico de no participar en las consultas del 8 de marzo. Quintero aseguró que esa decisión lo deja “solo” frente a las maquinarias de Roy Barreras, que —según él— no se detienen por debates ideológicos.

Ese episodio fue interpretado como un distanciamiento entre Petro y Quintero, lo que refuerza la idea de que el guiño presidencial hoy estaría más cerca de Cepeda que de otros nombres. Sin embargo, con Barreras activo en consulta y Cepeda perfilado a primera vuelta, la izquierda aún no muestra una carta única. La definición final podría depender menos de declaraciones y más de los resultados en las urnas.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.