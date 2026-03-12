Según el vidente Daniel Daza, el país atraviesa un momento astrológico importante que podría influir en el liderazgo político que llegará al poder. Esto de cara a las elecciones presidenciales de 2026 en las que se destacan, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Daza explicó que los astros favorecen a los signos de agua, quienes tendrían uno de los mejores años de su vida hasta el 30 de junio. Además, el planeta Júpiter tendría una influencia especial sobre el país. Desde su perspectiva esotérica, esta combinación representaría un período de cambios relevantes y decisiones trascendentales para la nación.

El astrólogo también señaló que, según su lectura energética, el ganador podría llegar a la presidencia de Colombia en la primera vuelta que tendrá lugar el 31 de mayo.

“Puede que probablemente con el programa que estamos viviendo sea un presidente de los muy pocos que en este caso va a ganar en primera vuelta”, indicó el astrólogo.

¿Iván Cepeda ganará la presidencia en 2026, según Daniel Daza?

Daza se refiere especialmente a la carta astral de la senadora Paloma Valencia, una de las figuras que podría aspirar a la presidencia. De acuerdo con el astrólogo, la política atraviesa un retorno de Júpiter, lo que explicaría la fuerza que tomó luego de ganar la consulta de centroderecha en marzo.

Sin embargo, el especialista señala que ese periodo favorable tendría una duración limitada dentro del calendario político (hasta abril). Según su interpretación, el momento de mayor influencia de Júpiter terminaría antes de las elecciones presidenciales, lo que reduciría la posibilidad de que ese ciclo astrológico coincida directamente con la jornada electoral.

Por el contrario, Iván Cepeda es el mejor posicionado energéticamente porque es de signo Escorpio, uno de los signos de agua, por lo que sería el más favorecido”.

“Iván Cepeda es quien astrológicamente ganará la presidencia de 2026 a 2030”, fueron las declaraciones de Daza, quien predijo el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones de 2022.

Qué dijo Daniel Daza sobre Abelardo de la Espriella?

El astrólogo Daniel Daza analizó el panorama astrológico de Abelardo de la Espriella de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Según explicó, el abogado comparte edad con la senadora Paloma Valencia, lo que significa que ambos atraviesan ciclos astrológicos similares en esta etapa de sus vidas.

De acuerdo con su lectura, esta coincidencia podría traducirse en una competencia fuerte dentro del mismo sector político. Sin embargo, el especialista sugiere que, aunque De la Espriella cuenta con un momento relevante en su ciclo personal, pero que su etapa más positiva llegaría después de junio.

“Abelardo es Leo, por lo que va a entrar en uno de los mejores años de su vida, pero a partir del 30 de junio del 2026. Es un año de crecimiento, expansión y progreso para los nacidos bajo este signo, pero después de mitad de año”, puntualizó.

