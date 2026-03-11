La ceremonia de cambio de mando presidencial en Chile, llevada a cabo este 11 de marzo en el Congreso Nacional de Valparaíso, dejó varios momentos llamativos. Uno de los que más comentarios desató fue el protagonizado por la senadora chilena Loreto Carvajal, quien rompió el protocolo del evento al pedir ‘selfies’ a varias autoridades internacionales invitadas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Tragedia por muerte de reconocida ‘influencer’ en duro accidente: su padre falleció tras enterarse)

El episodio ocurrió durante la jornada en la que José Antonio Kast asumió la Presidencia de Chile, sucediendo a Gabriel Boric en una ceremonia oficial que contó con la presencia de líderes políticos y delegaciones de distintos países.

¿Qué pasó con la senadora Loreto Carvajal?

Carvajal formaba parte de la llamada Comisión de Pórtico, un grupo de autoridades encargadas de recibir a los invitados que llegan al Congreso para la ceremonia. Fue en medio de ese recibimiento cuando la parlamentaria se acercó al rey de España, Felipe VI, y le pidió tomarse una ‘selfie’.

Lee También

El momento fue captado por las cámaras que transmitían la llegada de las delegaciones internacionales y rápidamente se hizo viral. Acá, las imágenes:

⏱️Minuto a Minuto | Senadora Loreto Carvajal sorprende al rey Felipe VI de España tras pedirle una selfie https://t.co/uHw4FEQd2V pic.twitter.com/8xFyM4tmRS — La Tercera (@latercera) March 11, 2026

Luego del saludo protocolario, la senadora sacó su celular y posó junto al monarca para la fotografía. Posteriormente, incluso compartió la imagen en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Senadora Loreto Carvajal (@senadoraloretocarvajal)

El gesto llamó la atención porque, en este tipo de ceremonias oficiales, los integrantes del protocolo suelen limitarse a recibir y guiar a los invitados, manteniendo una actitud estrictamente institucional.

Pero la ‘selfie’ con el rey de España no fue el único momento de este tipo protagonizado por la senadora. Carvajal también aprovechó la llegada de otras figuras políticas para pedirles fotografías. Entre ellos estuvo el entonces presidente chileno, Gabriel Boric, con quien igualmente se tomó una imagen.

Además, la parlamentaria solicitó una ‘selfie’ al presidente argentino Javier Milei cuando pasó por el lugar donde ella se encontraba cumpliendo su función en la recepción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Senadora Loreto Carvajal (@senadoraloretocarvajal)

Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, convirtiendo el momento en uno de los episodios más comentados de la jornada política en Chile.

¿Por qué se habló de ruptura del protocolo?

Las ceremonias de cambio de mando presidencial suelen seguir reglas estrictas de protocolo, especialmente cuando hay presencia de jefes de Estado y representantes internacionales.

En estos actos, las autoridades que reciben a los invitados deben actuar con formalidad, evitando situaciones que puedan interpretarse como gestos personales o informales, como pedir fotografías o utilizar el celular durante el recibimiento.

Por esa razón, el comportamiento de la senadora fue descrito por algunos medios como una ruptura del protocolo, ya que el evento es considerado uno de los más solemnes de la institucionalidad chilena.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.