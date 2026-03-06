En los últimos días se desató una controversia en redes por el video de una supuesta monja que ingresó a un edificio en Barranquilla. Sin embargo, la historia tomó un nuevo giro luego de que la Iglesia católica en la ciudad saliera a pronunciarse oficialmente sobre el caso.

La aclaración fue hecha por la Pablo Emiro Salas Anteliz, arzobispo de la Arquidiócesis de Barranquilla, quien rechazó las versiones que han circulado en internet y pidió respeto por la religiosa que ha sido mencionada en la polémica.

El caso se volvió viral en redes sociales luego de que circulara un video de cámaras de seguridad en el que se ve a una persona vestida con hábito religioso ingresando a un edificio residencial del norte de Barranquilla. A partir de esas imágenes comenzaron a difundirse versiones según las cuales se trataría de un hombre disfrazado de monja que habría logrado burlar la seguridad del lugar.

Sin embargo, ante la cantidad de comentarios y acusaciones que comenzaron a multiplicarse en redes sociales, la Iglesia decidió pronunciarse públicamente para aclarar la situación y evitar que se siguieran difundiendo afirmaciones sin verificar.

A través de un mensaje oficial divulgado por la Arquidiócesis de Barranquilla, el arzobispo Salas Anteliz expresó su respaldo a la religiosa que ha sido mencionada en el caso y manifestó preocupación por las versiones que se han difundido en redes sociales.

En el comunicado, la Iglesia señaló que varias publicaciones han generado señalamientos contra una hermana religiosa, situación que —según indicaron— afecta su buen nombre y su dignidad. Por ese motivo, el arzobispo pidió prudencia y respeto frente a la información que circula.

“Pienso que a la hermana Martha se le han vulnerado sus derechos y no se ha respetado su dignidad de religiosa, de persona y de ciudadana de este país”, expresó monseñor Salas al referirse a la situación.

Monseñor Pablo Salas, expresa su respaldo a la hermana Martha, religiosa Reparadora de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote. Ante las difamaciones difundidas, se hace un llamado al respeto por su dignidad y buen nombre, y se anuncia que se tomarán las acciones legales correspondientes pic.twitter.com/sSFVzy4UBx — ArquidiocesisBq (@ArquidiocesisBq) March 5, 2026

La Arquidiócesis manifestó que la religiosa mencionada en las publicaciones cuenta con el respaldo de la Iglesia y que no se deben emitir juicios ni acusaciones sin pruebas verificadas.

“Es triste que alguien de manera irresponsable haya diofundido esas imágenes que se conocen por redes, donjde la hermana aparece como impostora o un hombre vestida de religiosa. Martha es una respetada religiosa”, agregó el monseñor.

Desde la Arquidiócesis insistieron en que la difusión de rumores o acusaciones sin fundamento puede afectar seriamente la reputación de quienes son mencionados en ese tipo de publicaciones.

Por esa razón, el arzobispo Pablo Emiro Salas Anteliz reiteró el respaldo institucional a la religiosa señalada y pidió que se respete su dignidad.

