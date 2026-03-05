Un incidente vial registrado la noche de este miércoles 4 de marzo se ha vuelto viral en redes sociales, teniendo como protagonista a Mariana Duque, reconocida modelo, ‘influenciadora’ y empresaria paisa. El hecho ocurrió mientras Duque hacia una transmisión en vivo desde su vehículo, el cual era conducido por su madre.

Sigue a PULZO en Discover

En las imágenes difundidas, se observa el momento exacto en que un bus de servicio público colisiona con el automóvil de la creadora de contenido. Según el reporte, el conductor del bus habría intentado abandonar la escena, lo que desató una airada reacción de Duque. Por la ventana, la empresaria lanzó una serie de improperios de alto calibre durante más de 10 segundos contra el responsable del choque.

A pesar de la intensidad del altercado, ninguna de las mujeres resultó herida. No obstante, el video publicado por la cuenta Colombia Oscura generó opiniones divididas: “El ‘man’ trata de fugarse y se te salió lo camionero” y “así se defiende a la mamá, que sepan que no está sola”, fueron algunos de los comentarios destacados.

(Vea también: Ladrones iban a robar camioneta, pero escolta de UNP los sacudió a bala con su arma de dotación)

Tras la viralización, Mariana Duque aclaró en Instagram que su reacción no fue aislada, admitiendo que suele ser “bastante grosera” habitualmente. Asimismo, confirmó que lograron alcanzar al conductor y acudieron a la empresa de transporte, donde finalmente les respondieron por los daños ocasionados.

Hasta el momento, queda en duda si el suceso ocurrió en Bogotá o Medellín, pero lo que sí es seguro es que quedó una escena bastante curiosa para los internautas, Mariana Duque y su mamá, quienes demostraron que las vías del país son un continuó mar de intolerancia, malas maniobras y hasta irrespeto.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.