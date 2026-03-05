Una historia compartida en TikTok se volvió viral en redes sociales luego de que una joven argentina contara una experiencia inesperada durante su proceso de terapia psicológica.

Aunque todo comenzó como un espacio para buscar apoyo emocional, terminó convirtiéndose en una situación incómoda cuando descubrió que su psicóloga también mantenía una relación con el mismo hombre con el que ella salía.

La protagonista del relato, identificada en redes como Valentina, explicó que decidió iniciar terapia y durante los primeros meses se sintió cómoda con la profesional. Sin embargo, con el paso del tiempo empezó a encontrarla con frecuencia en bares, boliches y otros espacios sociales, algo que le resultaba extraño aunque no le parecía grave en ese momento.

“Eso no me molestaba, pero sí me chocaba verla con cualquiera, tomando vodka al pico y después, el lunes, tener que contarle todos mis problemas”, indicó la joven.

¿Cómo joven descubrió que su novio salía con su psicóloga?

Durante una etapa en la que decidió alejarse temporalmente de su proceso terapéutico, la joven comenzó a conocer gente nueva y terminó iniciando una relación con un hombre.

En medio de esas primeras salidas ocurrió un detalle que en ese momento no despertó sospechas. El joven le preguntó si asistía a terapia y quién era la profesional que la atendía, comentándole además que la conocía.

Aunque el comentario resultó curioso, la mujer aseguró que no le dio demasiada importancia en ese instante. Con el paso de las semanas, sin embargo, decidió retomar las sesiones con la misma psicóloga.

La situación llegó a su punto más tenso durante una conversación posterior entre paciente y terapeuta. Según contó la joven, la psicóloga le dijo una frase que la dejó completamente impactada: “Tuvimos la misma relación con la misma persona”.

Según relató la joven, la conversación dentro del consultorio se volvió cada vez más incómoda cuando la psicóloga empezó a mencionar detalles sobre su vínculo con el mismo hombre. Incluso, le comentó que en algunas ocasiones él no respondía ciertos mensajes porque se encontraba con ella, algo que tomó por sorpresa a la paciente.

La situación, lejos de aclararse, se volvió más tensa con comentarios que la joven consideró fuera de lugar dentro de un espacio terapéutico. Aquella sesión terminó dejándola profundamente afectada.

Al salir de la consulta, regresó a su casa muy golpeada emocionalmente y terminó llorando mientras les contaba a sus amigas lo que había ocurrido. Tiempo después decidió compartir la experiencia en TikTok, donde explicó que quiso hacer público el caso para que otras personas estén atentas a este tipo de situaciones durante procesos de terapia.

