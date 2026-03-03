En la mañana de este 3 de marzo, la congestión vehicular de esta zona de Santander fue muy superior a lo que se vive normalmente y todo fue por un accidente entre dos buses y una motocicleta.

Este choque dejó como víctima a una mujer que conducía la motocicleta y que, según algunas versiones locales, iba acompañada de su hija en el vehículo. Sin embargo, las imágenes de lo que pasó allí son impresionantes.

Videos grabados por testigos muestran cómo quedaron los vehículos involucrados: la motocicleta quedó en medio de los dos buses y aunque no hay aún una explicación oficial, todo indica que se trataría de un error de uno de los buses.

Este accidente provocó una congestión vehicular que tiene colapsada la vía en el sentido sur-norte y aunque ya hay personal de movilidad, la situación lleva casi 3 horas sin solucionarse.

Por el momento, la joven que falleció en este trágico accidente no ha sido notificada y se espera un reporte oficial en las próximas horas para poder dar claridad a la situación.

Esta es la situación de movilidad que se vive en el sector:

🚨🛣️ Fuerte congestión en la autopista, sentido sur–norte, a la altura de Papi Quiero Piña, tras el trágico accidente ocurrido hacia las 6:00 a.m. de este martes 3 de marzo. Una motociclista falleció en el lugar luego de quedar atrapada entre dos buses. Hasta ahora, las… pic.twitter.com/1TXgWb6ZhZ — Vanguardia (@vanguardiacom) March 3, 2026

