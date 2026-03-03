Un nuevo escándalo de proporciones mayúsculas sacude al sector salud en Colombia. La representante a la Cámara por la Alianza Verde Katherine Miranda puso al descubierto lo que ella denomina el “cartel de la oncología”, una red de remisiones presuntamente irregular que estaría beneficiando a una clínica específica en Ibagué, mientras miles de pacientes atraviesan el país a su propia suerte.

Según la denuncia presentada en Mañanas Blu, existiría un esquema de remisiones masivas de pacientes de la Nueva EPS hacia la clínica Clinaltec, en la capital del Tolima. Las cifras son aterradoras: mientras en el año 2023 se registraron apenas 176 pacientes remitidos a ese centro, para el año 2025 la cifra se disparó a 1.846, lo que representa un incremento del 1.000 %. Solo en enero de este año, se enviaron 222 personas, superando en un solo mes todo lo registrado hace dos años.

Miranda cuestionó duramente por qué pacientes de departamentos como Valle del Cauca, Santander y la Costa Atlántica son obligados a viajar hasta Ibagué cuando en sus regiones existen IPS habilitadas. En Bogotá, por ejemplo, hay ocho instituciones oncológicas operando, pero la orden es enviarlos al Tolima.

Lo más grave es el drama humano: de los 3.000 pacientes remitidos, la Nueva EPS solo cubrió viáticos para 600. Esto significa que más de 1.400 personas con cáncer han tenido que costear de su propio bolsillo los traslados, hoteles y alimentación para recibir un tratamiento que, por ley, debería ser cercano a su lugar de residencia.

Felipe Zuleta, desatado contra el Ministro de Salud La denuncia no pasó desapercibida para el periodista Felipe Zuleta, quien lanzó dardos venenosos contra el manejo que el Gobierno Nacional y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo le están dando a la salud. Al conocer la supuesta relación de amistad entre el dueño de la clínica y el Ministro —ampliamente conocida en la región del Tolima—, Zuleta no se guardó nada.

“Están igualitos o peores que el cartel de la hemofilia”, sentenció Zuleta, comparando este caso con uno de los mayores robos a la salud en la historia del país. El periodista criticó que, bajo el discurso de cambio, se estén presentando estas concentraciones de pacientes y recursos en una sola entidad, afectando las finanzas públicas y, sobre todo, la vida de los colombianos más vulnerables.

Por ahora, Clinaltec se defiende asegurando que son de los pocos que mantienen la atención pese a las deudas, pero Miranda insiste en que la “malla de servicios” muestra que hay muchas otras IPS funcionando que están siendo ignoradas sistemáticamente.

