Un fuerte accidente de tránsito se registró en la madrugada de este lunes 2 de marzo en el municipio de Sibaté (Cundinamarca). El siniestro, que involucró a dos uniformados de la Policía Nacional, dejó como saldo un fallecido y un lesionado de gravedad.

De acuerdo con la información compartida por Noticias Caracol, el reporte oficial indica que el accidente ocurrió aproximadamente a las 2:10 a. m. en la intersección de la carrera 7 con calle 9b.

Los dos policías se movilizaban en una motocicleta institucional NS 200, de placas VNX15H, cuando impactaron violentamente contra un automóvil de placas CCU439 que se encontraba estacionado en una bahía del sector.

Ambos uniformados se encontraban en el municipio adelantando su curso de ascenso en la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada (ESJIM). Tras la colisión, fueron remitidos de urgencia a la Clínica Cardiovascular de Soacha (Cundinamarca), donde se confirmó el siguiente balance:

Víctima que murió: el subintendente Edwin Vera Rodríguez, quien conducía la motocicleta. Estaba adscrito a la Policía Metropolitana de Cartagena (MECAR).

Uniformado herido: el subintendente Germán Latorre Guzmán, adscrito a la Policía Metropolitana de Bogotá (METIB). Según el parte médico, sufrió una fractura en una de sus extremidades inferiores.

Las autoridades competentes se encuentran haciendo las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas que llevaron a que los uniformados perdieran el control del vehículo y colisionaran contra el carro parqueado.

