La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitió una alerta preventiva por condiciones meteomarinas adversas en el Caribe colombiano, donde se esperan vientos moderados a fuertes y olas de hasta 4 metros durante varios días.

Según informó la citada entidad en sus redes sociales, la situación se presenta entre el 4 y el 8 de marzo, periodo en el que el mar podría presentar el fenómeno conocido como mar de fondo producto de los fuertes vientos.

“​​Asimismo, debido a la velocidad de los vientos del este y noreste, que estaría entre los 37 a 65 km/h, se estiman alturas de ola entre los 2 y 4 metros. Estas condiciones pueden generar mar de fondo en zonas costeras del litoral sur del Caribe colombiano (Urabá antioqueño, Córdoba, Sucre y partes de Bolívar)”, indicó la UNGRD en un comunicado.

Playa de Cartagena (Blu Radio)
¿Qué zonas del Caribe podrían presentar olas de hasta 4 metros?

De acuerdo con la Dirección General Marítima, estas condiciones se deben a la influencia de sistemas de alta presión subtropical, los cuales fortalecen los vientos y lluvias en el mar Caribe y aumentan el oleaje en el litoral.

Las autoridades indicaron que las zonas con mayor impacto podrían ser:

  • La Guajira
  • Magdalena (Santa Marta)
  • Atlántico (Barranquilla)
  • Bolívar (Cartagena)
  • Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Se prevén efectos en menor medida en sectores marítimos de Sucre, Córdoba y el Golfo de Urabá. Ante este panorama, la UNGRD recomendó a autoridades locales, pescadores, operadores turísticos y comunidades costeras mantener seguimiento a los avisos meteorológicos y reforzar medidas de prevención, especialmente para embarcaciones pequeñas y actividades marítimas.

El organismo también pidió a los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo fortalecer la coordinación institucional e informar oportunamente a la población sobre posibles cambios en las condiciones del mar durante los próximos días.

¿Qué es el mar de fondo y cómo puede afectar a zonas turísticas?

El mar de fondo es un fenómeno oceánico que ocurre cuando oleajes largos y continuos se desplazan desde mar abierto hacia la costa, incluso cuando en la zona no se registran vientos fuertes. Este comportamiento suele originarse por sistemas meteorológicos lejanos, como tormentas o áreas de alta presión que alteran el movimiento del agua en el océano.

De acuerdo con explicaciones difundidas por la Dirección General Marítima, estas olas pueden recorrer grandes distancias y llegar a las costas con mayor energía, lo que provoca un aumento del oleaje y corrientes más intensas cerca de la orilla.

Playa de Santa Marta (Parques Nacionales Naturales de Colombia)
En regiones turísticas del Caribe colombiano, el mar de fondo puede provocar varios efectos, entre ellos:

  • Oleaje más alto de lo normal en playas y zonas de recreación.
  • Corrientes peligrosas para bañistas y deportistas acuáticos.
  • Restricciones para embarcaciones pequeñas, como lanchas turísticas o pesqueras.
  • Erosión en algunas playas, debido al impacto constante de las olas.

Por esta razón, las autoridades marítimas suelen emitir recomendaciones preventivas para turistas, operadores de actividades náuticas y comunidades costeras, especialmente cuando se pronostican olas de gran altura o condiciones marítimas adversas.

