La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitió una alerta preventiva por condiciones meteomarinas adversas en el Caribe colombiano, donde se esperan vientos moderados a fuertes y olas de hasta 4 metros durante varios días.

Según informó la citada entidad en sus redes sociales, la situación se presenta entre el 4 y el 8 de marzo, periodo en el que el mar podría presentar el fenómeno conocido como mar de fondo producto de los fuertes vientos.

“​​Asimismo, debido a la velocidad de los vientos del este y noreste, que estaría entre los 37 a 65 km/h, se estiman alturas de ola entre los 2 y 4 metros. Estas condiciones pueden generar mar de fondo en zonas costeras del litoral sur del Caribe colombiano (Urabá antioqueño, Córdoba, Sucre y partes de Bolívar)”, indicó la UNGRD en un comunicado.

¿Qué zonas del Caribe podrían presentar olas de hasta 4 metros?

De acuerdo con la Dirección General Marítima, estas condiciones se deben a la influencia de sistemas de alta presión subtropical, los cuales fortalecen los vientos y lluvias en el mar Caribe y aumentan el oleaje en el litoral.

Las autoridades indicaron que las zonas con mayor impacto podrían ser:

La Guajira

Magdalena (Santa Marta)

Atlántico (Barranquilla)

Bolívar (Cartagena)

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Se prevén efectos en menor medida en sectores marítimos de Sucre, Córdoba y el Golfo de Urabá. Ante este panorama, la UNGRD recomendó a autoridades locales, pescadores, operadores turísticos y comunidades costeras mantener seguimiento a los avisos meteorológicos y reforzar medidas de prevención, especialmente para embarcaciones pequeñas y actividades marítimas.

El organismo también pidió a los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo fortalecer la coordinación institucional e informar oportunamente a la población sobre posibles cambios en las condiciones del mar durante los próximos días.

#EsNoticia | Vientos fuertes y mayor oleaje en el mar Caribe colombiano, se espera entre el 4 y 8 de marzo • De acuerdo con la @Dimarcolombia, se esperan intensidades de moderadas a fuertes en la velocidad de los vientos e incremento en la altura de ola significativa, sobre el… pic.twitter.com/rlkxr43XvM — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) March 5, 2026

¿Qué es el mar de fondo y cómo puede afectar a zonas turísticas?

El mar de fondo es un fenómeno oceánico que ocurre cuando oleajes largos y continuos se desplazan desde mar abierto hacia la costa, incluso cuando en la zona no se registran vientos fuertes. Este comportamiento suele originarse por sistemas meteorológicos lejanos, como tormentas o áreas de alta presión que alteran el movimiento del agua en el océano.

De acuerdo con explicaciones difundidas por la Dirección General Marítima, estas olas pueden recorrer grandes distancias y llegar a las costas con mayor energía, lo que provoca un aumento del oleaje y corrientes más intensas cerca de la orilla.

En regiones turísticas del Caribe colombiano, el mar de fondo puede provocar varios efectos, entre ellos:

Oleaje más alto de lo normal en playas y zonas de recreación.

en playas y zonas de recreación. Corrientes peligrosas para bañistas y deportistas acuáticos.

para bañistas y deportistas acuáticos. Restricciones para embarcaciones pequeñas , como lanchas turísticas o pesqueras.

, como lanchas turísticas o pesqueras. Erosión en algunas playas, debido al impacto constante de las olas.

Por esta razón, las autoridades marítimas suelen emitir recomendaciones preventivas para turistas, operadores de actividades náuticas y comunidades costeras, especialmente cuando se pronostican olas de gran altura o condiciones marítimas adversas.

