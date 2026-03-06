Un video aficionado, que ya está en manos de las autoridades de Norte de Santander, captó el momento exacto del fatal accidente en el que perdió la vida Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, en un establecimiento turístico de Chinácota. Las imágenes son reveladoras y muestran la secuencia de errores que llevaron al desenlace mortal en la atracción denominada “tobogán extremo”.

En la grabación se observa a la joven, natural de Tibú, iniciando el descenso sobre una dona inflable. Sin embargo, desde los primeros metros se percibe una irregularidad: García no va sentada correctamente, sino que aparece casi recostada y agarrada de las manijas de la dona, una posición que, según expertos en seguridad, altera el centro de gravedad y la estabilidad del usuario.

El video muestra cómo la joven alcanza una velocidad inusualmente alta en un tramo recto antes de entrar a una de las curvas más cerradas del recorrido. Debido a la inercia y la posición del cuerpo, al momento de tomar el giro, la dona no logra mantenerse sobre la superficie de la estructura.

En un segundo de terror, se ve cómo la joven sale proyectada fuera del tobogán, impactando violentamente contra la infraestructura lateral antes de caer al vacío. El grito de los testigos en el video confirma la magnitud del impacto que, minutos después, le segaría la vida mientras era trasladada de urgencia hacia la ciudad de Cúcuta.

¿Falta de supervisión? Este nuevo material audiovisual pone la lupa sobre um puntos críticos.

El diseño de la curva: el video refuerza la advertencia que otros visitantes ya habían hecho sobre la falta de barreras de contención más altas en los puntos de mayor aceleración.

Este es el video:

#ATENCIÓN Este es el video que muestra el momento exacto en el que Yuris Cristel Camila García Manrique se sale del tobogán extremo de Entre Flores, en Chinácota, sufriendo graves heridas que le terminaron costando la vida. pic.twitter.com/TWGZ194H6G — Manolesco (@jhonjacome) March 6, 2026

La atracción, que apenas funcionaba desde febrero, permanece sellada mientras la Fiscalía y los entes de control analizan este video fotograma a fotograma para determinar responsabilidades penales y civiles del establecimiento.

