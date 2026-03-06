Con el paso de las horas se conocen detalles desgarradores sobre la muerte de una joven mujer en un establecimiento turístico de Chinácota, Norte de Santander. La víctima fue identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, una profesional de 28 años, natural del municipio de Tibú, quien perdió la vida tras un fuerte impacto en una de las atracciones más promocionadas del lugar.

De acuerdo con el relato de quienes presenciaron la escena, García se lanzó por el denominado “tobogán extremo”, una estructura que apenas había sido inaugurada el pasado mes de febrero. Testigos aseguran que, al tomar una de las curvas a alta velocidad, la joven perdió la estabilidad y, al salir de la estructura, terminó golpeándose violentamente contra la propia infraestructura del complejo

Lo que ahora genera mayor indignación en redes sociales y entre los habitantes de la zona es que, según varios visitantes que estuvieron en el sitio semanas atrás, ya se habían reportado preocupaciones sobre la seguridad de esa atracción específica. “Muchos advertían que esa curva no tenía la contención suficiente para la fuerza con la que uno baja”, señalaron usuarios que ahora piden una investigación exhaustiva.

Pese a que las personas en el lugar reaccionaron de inmediato y la subieron a un vehículo particular para trasladarla hacia la ciudad de Cúcuta, las heridas internas resultaron ser fatales. Los reportes indican que García Manrique falleció antes de llegar a recibir atención médica especializada, lo que ha sumido en la consternación a sus familiares y amigos en Tibú.

Las autoridades departamentales ya iniciaron las inspecciones técnicas para determinar si el establecimiento contaba con los permisos de funcionamiento actualizados y si el tobogán cumplía con los estándares de seguridad para este tipo de actividades de alto impacto.

