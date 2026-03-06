Un día de descanso terminó en tragedia en la zona rural de Chinácota, Norte de Santander. Una joven identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, perdió la vida tras sufrir un violento accidente mientras disfrutaba de una de las atracciones de un reconocido establecimiento turístico del sector.

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves, cuando García, natural de Tibú, decidió lanzarse por el denominado “tobogán extremo”. Según relatos de personas que presenciaron el accidente, la joven perdió el control al salir de la estructura y terminó impactando con gran fuerza contra parte de la infraestructura de la atracción.

Tras el fuerte golpe, los presentes auxiliaron a la mujer y la subieron de inmediato a un vehículo con destino a la ciudad de Cúcuta, buscando atención médica de urgencia. Lamentablemente, la gravedad de las lesiones fue tal que la joven falleció durante el trayecto, antes de que pudiera ser ingresada a un centro asistencial.

Lo que más ha causado indignación tras el suceso son las denuncias de visitantes previos. Según se conoció, el “tobogán extremo” había sido inaugurado hace apenas un mes, en febrero, pero ya despertaba inquietudes. Algunos turistas habían manifestado su preocupación por el diseño de una de las curvas, señalando que, al parecer, no contaba con la contención suficiente para la velocidad que alcanzaban las personas al deslizarse.

Las autoridades de Norte de Santander ya iniciaron las investigaciones para verificar si el establecimiento cumplía con todas las normas técnicas y los permisos de seguridad requeridos para operar este tipo de estructuras de alto riesgo. Por ahora, el lugar permanece bajo la lupa de los entes de control mientras la comunidad de Tibú llora la partida de la joven de 28 años.

