Una celebración navideña familiar se convirtió en tragedia en el balneario El Cristalito, ubicado en Rionegro, Santander. El 25 de diciembre de 2025 una niña de seis años murió ahogada en una de las piscinas del balneario, debido a un descuido de sus padres. La menor, quien estaba disfrutando un día de piscina, perdió la vida tras permanecer sumergida en el agua por unos momentos, según los relatos de testigos presentes, según informó El Tiempo.

El dia del siniestro, el padre de la niña se ausentó para comprar el almuerzo, mientras la madre se quedó a cargo. Tras acumular cansancio trabajando en Nochebuena, se quedó dormida. “En ese momento se recostó y se quedó dormida. La niña estuvo sumergida unos momentos, lo que provocó su ahogamiento”, relató un testigo según el citado medio. La tragedia fue descubierta por otros bañistas, que notaron la emergencia y rescataron a la menor del agua. La madre se enteró de la situación al escuchar los gritos que se produjeron al sacar a la niña de la piscina.

La menor fue llevada al cercano Hospital San Antonio de Rionegro en un vehículo particular. A pesar de los esfuerzos del personal médico y de las técnicas de reanimación cardiopulmonar aplicadas, la niña llegó sin signos vitales. De acuerdo a la observación preliminar de los galenos, la menor tenía alimentos obstruyendo su garganta, lo que agravó la situación y complicó los esfuerzos por salvarla.

En medio del luto que vive la familia, testigos exigieron una inspección exhaustiva al balneario. En declaraciones obtenidas por Vanguardia, un testigo aseguró: “En este tipo de lugares solo se preocupan porque lleguen personas y consuman sus productos, más que por prevenir algo así”. La ausencia de salvavidas, protocolos de emergencia claros y presencia inmediata de ambulancias, entre otros, son los principales puntos de crítica hacia el balneario.

El cuerpo de la menor quedó a cargo de la Sijín de la Policía de Santander, que adelanta dentro de sus funciones, la inspección técnica al cadáver y al lugar del incidente. Las investigaciones están en curso y los resultados determinarán posibles responsabilidades y sanciones al establecimiento.

Tras la tragedia, las autoridades locales hicieron un llamado a los padres de familia para aumentar la vigilancia y protección de los niños, especialmente en lugares como balnearios, piscinas y sitios recreativos, populares durante la temporada alta de vacaciones de fin de año.

