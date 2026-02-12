El escándalo por la compra del apartamento del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sigue escalando y ahora la lupa de la Fiscalía se concentra en Juan Guillermo Mancera, contratista del sector de hidrocarburos que aparece vinculado a los pagos del inmueble.

Fuentes del ente acusador le dijeron a El Tiempo que en los próximos días se definirá su situación jurídica, en medio de la investigación contra Roa por presunto tráfico de influencias.

El pasado 9 de febrero, la Fiscalía radicó la imputación de cargos contra Ricardo Roa por supuesto tráfico de influencias en la adquisición del apartamento ubicado en la calle 92 de Bogotá y por posible violación de topes electorales en la campaña ‘Petro Presidente’. Sin embargo, la investigación no se limita al hoy presidente de Ecopetrol, sino que se ha extendido a otros actores que participaron en la transacción.

El inmueble en cuestión es el apartamento 901, de cerca de 300 metros cuadrados, con terrazas, cuatro habitaciones y seis garajes, adquirido en diciembre de 2022 por 1.800 millones de pesos, antes de que Roa asumiera la presidencia de Ecopetrol en abril de 2023.

Según reveló La Silla Vacía y posteriormente documentó El Tiempo, la propiedad pertenecía a Princeton International Holdings, empresa vinculada al empresario del sector energético Serafino Iacono.

La controversia creció cuando se conoció que Hocol, filial de Ecopetrol, mantiene acuerdos de confidencialidad con compañías relacionadas con Iacono para evaluar negocios en el bloque Sinú-9. Aunque Roa ha sostenido que desconocía esos vínculos y que negoció únicamente con un apoderado, la Fiscalía considera que los hechos podrían configurar un escenario de tráfico de influencias.

La investigación tomó un giro clave cuando el periódico reveló, el 23 de diciembre de 2023, que los pagos del apartamento fueron hechos por el expolicía Juan Guillermo Mancera, quien pasó de ser jefe de seguridad de Pacific Rubiales —empresa donde también estuvo vinculado Iacono— a empresario del sector de hidrocarburos.

De acuerdo con los hallazgos periodísticos, mientras Mancera hacía transferencias y consignaciones para cubrir el valor del apartamento, al menos una de sus empresas firmaba contratos con Ecopetrol.

Además, el rotativo documentó la llegada a la petrolera de una sobrina de Mancera y de una exejecutiva de tres de sus compañías, incluida Innova Mercadeo y Logística SAS, firma señalada de haber participado en los pagos del inmueble.

Para la Fiscalía, estos movimientos podrían evidenciar un posible cruce de intereses entre un alto directivo de la estatal petrolera y un contratista con negocios vigentes o en trámite con la compañía.

