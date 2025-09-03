El inmueble, adquirido en diciembre de 2022 por 1.800 millones de pesos antes de que Roa asumiera su cargo en Ecopetrol en abril de 2023, ha levantado sospechas debido a su precio y las conexiones de los involucrados.

Según La Silla Vacía, el apartamento 901, de 300 metros cuadrados con terrazas, cuatro habitaciones y seis garajes, fue vendido a Roa por Princeton International Holdings, una empresa vinculada al empresario Serafino Iacono, figura clave en el sector hidrocarburos.

Esto resulta controvertido, ya que Hocol, filial de Ecopetrol, mantiene un acuerdo de confidencialidad con una compañía de Iacono para evaluar negocios en el bloque Sinú-9. Roa ha defendido su posición, asegurando que desconocía la relación con Iacono y que negoció únicamente con un apoderado de la firma.

Añadiendo más intriga, el medio señala que el verdadero propietario del inmueble podría ser Juan Guillermo Mancera, coronel retirado y exjefe de seguridad de Pacific Rubiales, quien tiene un contrato con Ecopetrol que le entrega aproximadamente 1.000 millones de pesos anuales. Aunque Roa negó conocer a Mancera, videos de la fiesta de inauguración del apartamento muestran la presencia de este último, contradiciendo su declaración.

El precio de la transacción también levanta interrogantes. La Silla Vacía destaca que un apartamento de la mitad del tamaño en el mismo edificio se vendió por 1.200 millones de pesos, lo que sugiere que Roa pudo haber adquirido el inmueble a un costo inusualmente bajo, calificándolo como una “ganga”.

Las sospechas se intensifican con la remodelación del apartamento. Roa afirma que las mejoras básicas, como pintura, pisos y puertas, costaron 300 millones de pesos. Sin embargo, el contratista Johny Giraldo asegura que las obras ascendieron a 2.300 millones, de los cuales 2.000 millones habrían sido pagados en efectivo (en cajas de zapatos) por William Vélez, exjefe de Roa. Este último niega las acusaciones y solicitó una auditoría para esclarecer los gastos.

La combinación de la compra, la remodelación y la fiesta de inauguración ha provocado “ruidos de posible corrupción”, según el medio referenciado.

