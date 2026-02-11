El general Edwin Urrego habló luego de su sorpresivo retiro de la Policía y anunció que acudirá a la justicia para controvertir la decisión que lo apartó de la institución. Su salida se dio después de que el presidente Gustavo Petro lo señalara de estar vinculado a un supuesto plan para ocultar sustancias psicoactivas en vehículos de la Presidencia.

El mandatario afirmó: “Hay un general que ordené retirar de la Policía; tiene una misión extraña, alguien le dio la orden —no, obviamente, no nosotros— para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”. Según el mandatario, dicho complot pretendía interrumpir su planeado encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Frente a esa versión, Urrego sostuvo en Semana que considera injusto su retiro y que acudirá a los mecanismos legales para defender su nombre. “Primero, obviamente, empezar las acciones legales, porque sería una decisión basada en una desinformación y, por eso, pido que se profundice en la investigación para que todo se aclare”, dijo el general Urrego al medio citado.

El oficial fue más allá y advirtió sobre la gravedad de las afirmaciones del jefe de Estado. “las acciones legales deben ir acompañadas o ir de frente a esa hipótesis, frente a esa situación. Esas manifestaciones hechas por el señor presidente son delicadas y tienen trascendencia incluso en lo penal. Entonces, obviamente, tendría que iniciar acciones legales también en ese sentido”, afirmó.

Urrego también expresó su sorpresa por lo ocurrido. “Yo me encuentro sorprendido por lo que ha acontecido, por esa información que se le ha suministrado al señor presidente, que no se ajusta a la realidad; es realmente una desinformación”, indicó en diálogo con Semana.

Quién es el general de la Policía que Petro retiró

El general Urrego Pedraza nació en San Bernardo, Cundinamarca, el 6 de septiembre de 1976, y cuenta con más de tres décadas de servicio en la Policía Nacional. Se graduó como administrador policial en 1996 en la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander.

A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos, entre ellos jefe de la Seccional de Policía Judicial en el Departamento de Policía Cauca, jefe de investigación en la Dijín (Dirección de Investigación Criminal e Interpol), director de la Escuela de Investigación Criminal, subdirector de la Dijín y, en 2023, director de Investigación Criminal e Interpol.

En su trayectoria institucional registra 217 felicitaciones y 62 condecoraciones.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.