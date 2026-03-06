Un terremoto político sacude al departamento del Quindío tras la denuncia formal radicada ante la Fiscalía General de la Nación contra Bryant Naranjo, exsecretario de Agricultura y exasesor cercano al gobernador Juan Miguel Galvis. Según la Red de Veedurías Ciudadanas, el exfuncionario estaría involucrado en una red de estafa y en el uso indebido de bienes públicos que comprometen seriamente la administración departamental.

La denuncia, presentada por el veedor Pablo Bustos, señala que Naranjo habría empeñado al menos un vehículo oficial adscrito a la Gobernación para obtener un préstamo personal de aproximadamente $140 millones. Las autoridades investigan si existen más bienes del Estado comprometidos en este esquema de empeños ilegales.

Los audios que “incendian” la Gobernación La pieza clave del proceso son dos grabaciones en poder de la Fiscalía. En los audios se escucha a Naranjo intentando calmar a un contratista que reclama su dinero. Lo que agrava la situación es que el exsecretario menciona directamente al gobernador Galvis como “garantía” para saldar las deudas.

“Espere, yo hablo con el gobernador… a ver qué garantías le puede dar”, se escucha decir a Naranjo en uno de los fragmentos. El contratista, visiblemente molesto, exige que el mandatario departamental “dé la cara” para responder por los recursos comprometidos. Incluso, se hace mención a un contrato de alto valor que se firmaría próximamente para cubrir los huecos financieros de la presunta estafa.

Mientras el escándalo estalla, el veedor regional Diego Molina alertó que Bryant Naranjo se encontraría fuera del país, por lo que hizo un llamado a otras posibles víctimas para que formalicen sus quejas ante la justicia. Por su parte, la Gobernación del Quindío emitió un comunicado asegurando que, por orden del gobernador Galvis, se han iniciado procesos de control interno, aunque enfatizaron que los hechos deben ser esclarecidos por la justicia penal.

El caso toma un tinte electoral relevante, pues se vinculaba a Naranjo con campañas a la Cámara de Representantes, nexos que ya han sido desmentidos por los candidatos implicados. Por ahora, la Fiscalía deberá determinar la autenticidad de los audios y el alcance de la responsabilidad del gobernador en este entramado de estafa, falsedad y peculado.

