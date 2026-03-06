Un juez especializado formalizó este viernes la condena contra Carlos Eduardo Mora, conocido con el alias de ‘el Veneco’, por su participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La audiencia se realizó para leer oficialmente el fallo que fija la pena en 21 años de prisión, luego de que el procesado alcanzara un preacuerdo con la Fiscalía. La información fue revelada inicialmente por el diario El Tiempo.

El crimen ocurrió el 7 de junio del año pasado en Bogotá, cuando un menor de edad se acercó al político y le disparó con una pistola Glock calibre 9 milímetros. El ataque le causó graves heridas que terminaron provocando su muerte semanas después, en un hecho que conmocionó al país y abrió múltiples investigaciones por parte de las autoridades.

Según reportó El Tiempo, Mora fue uno de los primeros capturados por este caso y posteriormente inició negociaciones con la fiscal Elsa Reyes para firmar un preacuerdo. Ese acuerdo contempló una reducción del 50 % de la pena, lo que dejó la condena en 252 meses de prisión, equivalentes a 21 años de cárcel.

Durante la audiencia también se hizo referencia al trabajo adelantado por investigadores de la Fiscalía y de la Policía, quienes recopilaron testimonios y utilizaron herramientas tecnológicas para establecer el papel que desempeñó Mora dentro del plan criminal.

De acuerdo con lo revelado, las indagaciones permitieron reconstruir lo ocurrido antes del atentado y el mismo día del ataque, cuando el condenado llegó al barrio Modelia junto a otros implicados en el caso, lo que fue clave para determinar su participación dentro del magnicidio.

