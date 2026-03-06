A medida que avanzan las investigaciones por la muerte de Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, han salido a la luz imágenes del material publicitario con el que el establecimiento turístico de Chinácota promocionaba su atracción estrella: el “tobogán extremo”. El video, que circula en redes sociales, muestra las estrictas —pero aparentemente insuficientes— recomendaciones que se les daban a los usuarios antes de lanzarse.

En el clip promocional se escucha a un instructor dar la bienvenida a lo que denominan la “curva extrema de colores”. “Vamos a ver cómo le va a nuestro primer cliente. Bienvenido… Siempre agarrado de la dona, nunca se suelte de la dona”, dice la voz en off mientras se observa a un joven equipado con un casco de protección preparándose para el descenso.

Lo que en el video de Instagram aparece como una descarga de adrenalina controlada, con saltos y giros a gran velocidad, contrasta dolorosamente con el video del accidente real conocido esta mañana. Mientras que en el promocional se enfatiza el uso de casco y la sujeción a la dona, en el momento del siniestro de Yuris García se cuestiona si hubo una supervisión efectiva sobre su posición al bajar, la cual fue captada como “casi recostada” antes de salir proyectada.

La pieza audiovisual permite ver detalles técnicos de la estructura que ahora están bajo la lupa de las autoridades:

La velocidad del “salto”: En el promocional se ve un pequeño brinco que la dona da a mitad del recorrido, un punto de inestabilidad que podría ser crítico si el usuario no mantiene el equilibrio.

La falta de barandas altas: Las imágenes muestran que en las curvas más cerradas, la contención lateral parece ser mínima frente a la fuerza centrífuga que genera la atracción.

Este video, publicado originalmente para atraer turistas, se ha convertido ahora en una prueba clave para determinar si el “tobogán extremo” cumplía con los estándares de seguridad necesarios o si la “curva de colores” representaba un peligro inminente que no se mitigaba solo con un casco y una advertencia verbal.

