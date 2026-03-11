El líder ultraconservador José Antonio Kast asumió este miércoles la presidencia de Chile, convirtiéndose en el mandatario de derecha más radical en el país desde la dictadura de Augusto Pinochet.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: En imágenes: casi 600 muertos y 700.000 desplazados en Líbano, el mayor frente de guerra después de Irán)

La ceremonia de investidura se realizó ante el pleno del Congreso en Valparaíso, a unos 110 kilómetros de Santiago, donde Kast reemplazó al presidente saliente Gabriel Boric, quien gobernó el país durante los últimos cuatro años.

Promesa de un “gobierno de emergencia” en Chile

Durante el acto solemne, el nuevo mandatario, de 60 años, pronunció el tradicional juramento ante el Congreso.

Lee También

“Sí, juro”, expresó Kast al asumir formalmente el cargo.

El nuevo presidente llega al poder con la promesa de implementar un “gobierno de emergencia” enfocado principalmente en combatir la delincuencia y frenar la inmigración irregular, dos de los temas que más preocupan actualmente a la ciudadanía chilena.

Minutos antes de la ceremonia, Kast aseguró a los medios que “las cosas van a cambiar”, al referirse al ataque a disparos contra un policía ocurrido durante la madrugada en el sur del país.

Un Congreso en Chile con mayoría de derecha

Kast fue investido ante un Congreso donde las fuerzas de derecha tienen mayoría, en medio de aplausos y consignas de sus partidarios.

Al finalizar la ceremonia se escucharon vítores de apoyo:

“Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile!”.

Como primer acto oficial, el mandatario tomó juramento a los 24 ministros que integrarán su gabinete.

Entre los nuevos integrantes del gobierno hay dos abogados que defendieron a Augusto Pinochet, el exdictador que gobernó Chile entre 1973 y 1990, un periodo en el que, según reportes oficiales, más de 3.200 personas murieron o desaparecieron.

Recorrido en el histórico Ford Galaxie de la Casa de la Moneda

Tras la ceremonia, Kast abordó el tradicional Ford Galaxie negro descapotable, vehículo protocolario utilizado en las investiduras presidenciales.

El automóvil fue un regalo al Estado chileno en 1968 de la reina británica Isabel II.

Desde allí saludó a sus seguidores que lo esperaban bajo un intenso sol en las calles de Valparaíso. Se espera que el nuevo presidente ofrezca un discurso al país durante la noche.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.