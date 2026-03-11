Irán lanzó una fuerte advertencia sobre el impacto global que podría tener la guerra en Oriente Medio, al asegurar que un conflicto prolongado podría destruir la economía mundial.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: El petróleo sube y las bolsas pierden ante la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio)

La declaración se produjo luego de que Irán atacara este miércoles varios navíos en el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes del planeta para el transporte de petróleo.

Irán advierte sobre una guerra larga

El mensaje fue lanzado por Ali Fadavi, alto funcionario de la Guardianes de la Revolución Islámica. Según el militar, Estados Unidos e Israel deben considerar que el conflicto podría transformarse en una guerra de desgaste a largo plazo.

Lee También

“Estados Unidos e Israel deben considerar la posibilidad de que se vean envueltos en una guerra de desgaste a largo plazo que destruirá toda la economía estadounidense y la economía mundial”, afirmó Fadavi.

La advertencia llega en medio de la creciente tensión regional tras los ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Cuál es ruta clave para el petróleo mundial

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos estratégicos más importantes para el comercio energético mundial, ya que por allí circula una gran parte del petróleo que se exporta desde el Golfo Pérsico hacia Asia, Europa y América.

Los recientes ataques y el cierre de facto del paso marítimo provocaron fuerte volatilidad en los mercados energéticos, provocando que el precio del crudo rozara los 120 dólares por barril esta semana antes de registrar una leve caída.

Ante el impacto en el mercado, la Agencia Internacional de la Energía anunció la liberación de 400 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de sus países miembros, en un intento por frenar el alza de precios.

Trump asegura que el conflicto con Irán terminará “pronto”

En medio de la escalada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó dramatismo a la situación y aseguró que el conflicto podría terminar en poco tiempo. El mandatario afirmó que “prácticamente no queda nada por atacar en Irán”, mientras el país persa cumple 12 días bajo bombardeos.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.