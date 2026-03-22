En medio de la creciente agitación política con miras a las próximas elecciones presidenciales, el nombre de Iván Cepeda ha tomado una relevancia central en el espectro de la izquierda, teniendo en cuenta que puntea las encuestas de intención de voto.

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Uno de los temas que más causa incertidumbre entre sus detractores y esperanza entre sus seguidores es la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, tema al que se refirió este domingo 22 de marzo en entrevista con el periodista Daniel Coronell.

En ese diálogo, Cepeda abordó el tema sin rodeos y fue enfático al marcar una hoja de ruta que prioriza el consenso sobre la imposición jurídica. La primera frase de Cepeda ante el interrogante de Coronell fue un “no” matizado por la coyuntura actual. El senador explicó que su postura no es nueva, sino una tesis que ha venido defendiendo con insistencia en el debate público.

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“No, en este momento no [es necesaria]. Yo he explicado, casi que cada dos días esta posición. Yo creo que lo que debe ocurrir en el país es un diálogo y un acuerdo nacional sobre temas que son de carácter estratégico”, aseguró el candidato inicialmente.

Para Cepeda, la urgencia del país no radica en cambiar las leyes de base de forma inmediata, sino en sentar a los diferentes actores a discutir problemas que, según él, llevan décadas estancados. El enfoque, por tanto, es “acuerdo nacional primero, Constituyente después (si acaso)”.

Acá, lo explicado por Iván Cepeda (minuto 51:33):

Los temas “estratégicos” que propone Iván Cepeda

Más allá del mecanismo legal, el candidato de izquierda desvió la atención hacia lo que considera el fondo del asunto: las reformas sociales. Según sus declaraciones a Coronell, existen ejes temáticos que no pueden esperar y que hoy sufren de una falta de implementación o de visión ambiciosa.

Cepeda enumeró los puntos que, a su juicio, deberían ser la prioridad de cualquier gobierno:

El problema de la corrupción.

La transición energética.

El narcotráfico.

La transformación de los territorios.

Sobre estos puntos, el senador fue crítico con el estado actual de las cosas: “Esos temas requieren, sin lugar a dudas, políticas mucho más ambiciosas de reforma social que hoy, o no existen o no se están implementando”, sentenció.

Uno de los puntos que más llamó la atención de la entrevista fue el llamado de Cepeda a sectores que tradicionalmente han sido críticos con su postura política. El candidato propone un modelo de gobernanza basado en la concertación amplia, dejando de lado la polarización extrema para buscar soluciones prácticas.

“Frente a eso yo propongo que haya un diálogo en el que estén sectores políticos, económicos y sociales, que nos permitan encontrar una concertación”, afirmó Cepeda.

La Constituyente: ¿Un punto de llegada o de partida?

La gran conclusión de la entrevista respecto a la reforma de la Constitución es que, para Iván Cepeda, la Asamblea Constituyente no puede ser el origen de la discusión, sino, en todo caso, el resultado de un consenso previo.

El candidato fue muy claro al explicar el orden de los factores en su estrategia política:

“Si como parte de esa concertación surge un consenso, o por lo menos un mínimo acuerdo de que la forma de implementar eso a lo que lleguemos como consenso nacional es una asamblea constituyente, perfecto. Pero no al contrario: no vamos a comenzar a discutir si es o no es la asamblea constituyente sin haber discutido lo que está, a mi modo de ver, la base que son los problemas que tiene el país”, señaló el candidato.

En términos sencillos, Cepeda plantea que primero se deben definir los “qué” (los problemas del país) y luego los “cómo” (las herramientas legales). Si para solucionar el narcotráfico o la corrupción todos los sectores coinciden en que se necesita una Constituyente, él la apoyaría. Pero no está dispuesto a convocarla como un capricho político inicial, explicó.

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