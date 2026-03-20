A medida que las campañas presidenciales de 2026 se consolidan, el panorama político colombiano se reconfigura tras las consultas interpartidistas del pasado 8 de marzo. La más reciente Gran Encuesta de GAD3 para Noticias RCN, La FM y el diario La República ha lanzado datos reveladores que sacuden el tablero de ajedrez político, midiendo no solo la intención de voto presidencial, sino también la percepción frente a las fórmulas vicepresidenciales y posibles escenarios de segunda vuelta.
Uno de los hallazgos más destacados del estudio es el posicionamiento de las fórmulas vicepresidenciales. Aída Marina Quilcué, lideresa indígena y fórmula de Iván Cepeda (Pacto Histórico), encabeza la preferencia con un sólido 28 %. Quilcué ha mantenido una alta visibilidad reciente, marcada por la denuncia de su secuestro en el Cauca el pasado febrero.
En el segundo lugar se registra un empate técnico entre dos figuras de peso: Juan Daniel Oviedo (fórmula de Paloma Valencia) y José Manuel Restrepo (fórmula de Abelardo de la Espriella), ambos con un 18%. Oviedo llega fortalecido tras su destacada votación en la Consulta por Colombia, mientras que Restrepo, exministro de Hacienda, se suma a una candidatura que avanza directamente a la primera vuelta.
Les siguen Edna Cristina Bonilla (con Sergio Fajardo) con un 13%, y Leonardo Humberto Huerta (con Claudia López) con un 3%. Es notable que un 18% de los encuestados respondió “ninguno”, evidenciando un sector importante de indecisión.
En cuanto a la intención directa de voto a la Presidencia, Iván Cepeda lidera con un 35%, seguido por Abelardo de la Espriella con un 21%. Paloma Valencia se ubica en el tercer lugar con un 16%. Más atrás aparecen Claudia López (4%) y Sergio Fajardo (3%).
Este escenario se da en un contexto definido por los resultados de las consultas del 8 de marzo, donde la ‘Gran Consulta por Colombia’ obtuvo la mayor votación (más de 5.8 millones de sufragios), eligiendo a Paloma Valencia como su candidata única.
La encuesta simuló varios escenarios de una eventual segunda vuelta, mostrando resultados mixtos para el líder del Pacto Histórico:
- Cepeda vs. De la Espriella: Iván Cepeda ganaría con un 45% frente al 36% del abogado.
- Cepeda vs. Fajardo: Cepeda obtendría el 44% contra el 32% del exgobernador.
- Cepeda vs. Paloma Valencia: Este es el escenario más competitivo, registrándose un empate técnico. Cepeda alcanzaría el 43% y Valencia el 40%, una diferencia dentro del margen de error de la encuesta.
El estudio también evaluó duelos entre candidatos de centro-derecha, mostrando a Abelardo de la Espriella (33%) superando a Sergio Fajardo (25%), y un empate exacto del 27% entre Paloma Valencia y el mismo De la Espriella, en escenarios marcados por un alto porcentaje de voto en blanco y abstención.
Ficha Técnica (Obligatoria)
PERSONA JURÍDICA QUE REALIZÓ EL ESTUDIO: GAD3 Colombia S.A.S PERSONA JURÍDICA QUE ENCOMENDÓ EL ESTUDIO: RCN TELEVISIÓN S.A. FUENTE DE FINANCIACIÓN: GAD3 Colombia S.A.S. certifica que el presente estudio ha sido financiado en su totalidad por RCN Televisión S.A. TIPO DE ESTUDIO: Encuesta OBJETIVO DEL ESTUDIO: Proporcionar información estratégica y representativa sobre el clima de opinión pública y la dinámica de la competencia electoral en Colombia para los comicios de 2026. TEMAS QUE SE TRATAN: Coyuntura nacional, favorabilidad de candidatos, intención de voto en primera vuelta, y simulación de escenarios de segunda vuelta. FECHAS DE REALIZACIÓN: 16 a 18 de marzo de 2026. TAMAÑO MUESTRAL: 1.200 entrevistas nominales. n-efectivo tras ponderación (Kish): 1.076 entrevistas. UNIVERSO: Residentes en Colombia mayores de 18 años con derecho de voto en 2026 y con acceso a telefonía móvil. MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Encuestas telefónicas (CATI). DISEÑO MUESTRAL: Muestreo probabilístico estratificado por departamento, con calibración post-estratificada por sexo, edad, estrato socioeconómico y recuerdo de voto de 2022. MARGEN DE ERROR: Margen de error máximo ≈±3,0% para el total de la muestra a un 95% de confianza. NIVEL DE CONFIANZA: 95 %.
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