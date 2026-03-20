En cuanto a la intención directa de voto a la Presidencia, Iván Cepeda lidera con un 35%, seguido por Abelardo de la Espriella con un 21%. Paloma Valencia se ubica en el tercer lugar con un 16%. Más atrás aparecen Claudia López (4%) y Sergio Fajardo (3%).

Este escenario se da en un contexto definido por los resultados de las consultas del 8 de marzo, donde la ‘Gran Consulta por Colombia’ obtuvo la mayor votación (más de 5.8 millones de sufragios), eligiendo a Paloma Valencia como su candidata única.

La encuesta simuló varios escenarios de una eventual segunda vuelta, mostrando resultados mixtos para el líder del Pacto Histórico:

Cepeda vs. De la Espriella: Iván Cepeda ganaría con un 45% frente al 36% del abogado.

Cepeda vs. Fajardo: Cepeda obtendría el 44% contra el 32% del exgobernador.

Cepeda vs. Paloma Valencia: Este es el escenario más competitivo, registrándose un empate técnico. Cepeda alcanzaría el 43% y Valencia el 40%, una diferencia dentro del margen de error de la encuesta.

El estudio también evaluó duelos entre candidatos de centro-derecha, mostrando a Abelardo de la Espriella (33%) superando a Sergio Fajardo (25%), y un empate exacto del 27% entre Paloma Valencia y el mismo De la Espriella, en escenarios marcados por un alto porcentaje de voto en blanco y abstención. Ficha Técnica (Obligatoria) PERSONA JURÍDICA QUE REALIZÓ EL ESTUDIO: GAD3 Colombia S.A.S PERSONA JURÍDICA QUE ENCOMENDÓ EL ESTUDIO: RCN TELEVISIÓN S.A. FUENTE DE FINANCIACIÓN: GAD3 Colombia S.A.S. certifica que el presente estudio ha sido financiado en su totalidad por RCN Televisión S.A. TIPO DE ESTUDIO: Encuesta OBJETIVO DEL ESTUDIO: Proporcionar información estratégica y representativa sobre el clima de opinión pública y la dinámica de la competencia electoral en Colombia para los comicios de 2026. TEMAS QUE SE TRATAN: Coyuntura nacional, favorabilidad de candidatos, intención de voto en primera vuelta, y simulación de escenarios de segunda vuelta. FECHAS DE REALIZACIÓN: 16 a 18 de marzo de 2026. TAMAÑO MUESTRAL: 1.200 entrevistas nominales. n-efectivo tras ponderación (Kish): 1.076 entrevistas. UNIVERSO: Residentes en Colombia mayores de 18 años con derecho de voto en 2026 y con acceso a telefonía móvil. MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Encuestas telefónicas (CATI). DISEÑO MUESTRAL: Muestreo probabilístico estratificado por departamento, con calibración post-estratificada por sexo, edad, estrato socioeconómico y recuerdo de voto de 2022. MARGEN DE ERROR: Margen de error máximo ≈±3,0% para el total de la muestra a un 95% de confianza. NIVEL DE CONFIANZA: 95 %.

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