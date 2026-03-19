La carrera por la presidencia de Colombia suma un nuevo nombre técnico a sus filas. El candidato Mauricio Lizcano oficializó este jueves que su fórmula vicepresidencial será Pedro de la Torre, un científico colombiano vinculado a la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. La apuesta de Lizcano busca centrar su narrativa de campaña en la ciencia, la tecnología y el mérito académico como ejes de desarrollo nacional.

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Más allá del anuncio político, la trayectoria de De la Torre ha llamado la atención por su componente de superación personal. Nacido en un entorno rural en Piojó, Atlántico, es hijo de un conductor de bus y una madre artesana. Según se reveló durante la presentación, en su juventud trabajó como ayudante en el vehículo de su padre antes de iniciar su formación profesional en la Universidad del Atlántico, donde se graduó como químico.

Su hoja de vida académica es robusta y alejada de los círculos políticos tradicionales:

Formación: químico con especialización en Finanzas y doctorado en Ciencias Aplicadas.

Postdoctorados: cuenta con dos estancias de investigación en Bioquímica y Biofísica en la Universidad Estatal de Ohio y en Harvard (Hospital de Ojos y Oídos de Massachusetts).

Investigación: ha enfocado su carrera en el desarrollo de terapias génicas para restaurar la audición y la visión, además de estudios sobre el Alzheimer y el cáncer.

Para Lizcano, la inclusión de un perfil como el de De la Torre pretende enviar un mensaje de renovación en la forma de conformar equipos de gobierno. “Este no es un proyecto político para repartir puestos. Es un proyecto de país construido con personas que quieren trabajar de verdad por Colombia”, afirmó el candidato durante el evento de presentación.

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La estrategia de la campaña de Lizcano parece estar enfocada en conectar con el electorado a través de historias de vida reales y éxito académico comprobado. Con la llegada del científico de Piojó, la candidatura busca posicionarse como una alternativa técnica que prioriza el conocimiento sobre la maquinaria política convencional, apostando a que el electorado valore la disciplina y la ciencia en un país que históricamente ha confiado estos cargos a figuras de partidos tradicionales.

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