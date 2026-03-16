La campaña presidencial de Mauricio Lizcano sufrió un cambio inesperado luego de que el candidato anunciara que su fórmula vicepresidencial, Luis Carlos Reyes, no continuará en la contienda debido a una situación familiar relacionada con el embarazo de su esposa.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Brigitte Baptiste dio el salto a la política y ya la quieren para que lidere un ministerio)

Según explicó Lizcano, la decisión se tomó luego de que Reyes le informara sobre complicaciones en el embarazo de su esposa, un proceso que ya estaba catalogado como de alto riesgo.

Ante ese escenario, el aspirante presidencial aseguró que la prioridad debe ser la familia y pidió públicamente a su compañero de fórmula que se concentre en acompañar a su esposa durante este momento.

“Ante la eventualidad de las últimas horas sobre una posible complicación del embarazo de Isabella, la esposa de Luis Carlos Reyes, le he pedido como padre de familia que le dé prioridad a esta situación. Primero la familia. Les deseo un feliz embarazo”, afirmó Lizcano.

Lee También

El candidato explicó que la decisión se tomó luego de una conversación directa con Reyes, quien le informó sobre las dificultades médicas que enfrenta su familia en este momento.

“Hoy he recibido una llamada de Luis Carlos Reyes donde me informa que el embarazo de su esposa, que ya es de alto riesgo, tiene unas complicaciones. Después de analizarlo mucho y hablarlo con él, le he pedido que el mejor mensaje que le podemos dar a Colombia es que él se dedique a atender a su familia en estos días”, señaló.

El propio candidato reconoció que la salida de Reyes representa un impacto para su aspiración presidencial, aunque manifestó comprensión frente a la situación personal que enfrenta su excompañero de fórmula.

“Es una noticia que golpea la campaña, pero espero que más adelante, con sus condiciones y con su liderazgo, nos pueda acompañar en otros roles en el gobierno o en la misma campaña una vez resuelva sus problemas familiares”, señaló.

A pesar de este cambio, Lizcano aseguró que la campaña continuará y que en los próximos días dará a conocer quién será la nueva persona que lo acompañará como fórmula vicepresidencial.

* Pulzo.com se escribe con Z