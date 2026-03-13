El tablero de ajedrez para las elecciones presidenciales de mayo de 2026 acaba de dar un giro inesperado este viernes 13 de marzo. Tras la resaca de los resultados legislativos del pasado domingo, el candidato presidencial Mauricio Lizcano sacudió la arena política al confirmar que el economista Luis Carlos Reyes, conocido popularmente como ‘Mr. Taxes’, será su fórmula vicepresidencial.

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La decisión, que se venía gestando en absoluto hermetismo, sitúa a uno de los funcionarios más mediáticos y populares del actual Gobierno como la ficha clave de Lizcano para intentar conquistar la Casa de Nariño en la primera vuelta.

Luis Carlos Reyes, quien se ganó el apodo de ‘Mr. Taxes’ por su particular forma de comunicar temas tributarios en redes sociales, deja atrás las especulaciones sobre una posible aspiración propia. Reyes, quien fue director de la Dian y luego saltó al Ministerio de Comercio en junio de 2024, ha sido una de las figuras con mayor imagen positiva dentro del gabinete de Gustavo Petro.

Su formación académica no es menor: economista e historiador de la Florida International University con honores magna cum laude, y doctor de la Michigan State University. Este perfil técnico, sumado a su carisma digital, es la apuesta con la que Lizcano busca atraer el voto joven y técnico que quedó disperso tras la jornada del 8 de marzo.

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El exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) no escatimó en simbolismo para esta presentación. Lizcano convocó a una rueda de prensa este mediodía en la emblemática Plaza de Núñez, el corazón del poder político en Bogotá, para formalizar la unión.

Fuentes cercanas a la campaña aseguran que Reyes aceptó el reto en las últimas horas, convencido de que su experiencia en el manejo de las finanzas públicas y el comercio exterior es el complemento ideal para la propuesta de Lizcano. La movida también se interpreta como un puente directo con las bases que apoyaron el proyecto del actual Gobierno, pero que buscan una alternativa para la sucesión presidencial.

Con este anuncio, la carrera hacia la primera vuelta entra en su etapa más crítica. Mientras otros sectores aún lamen sus heridas del domingo pasado, la dupla Lizcano-Reyes arranca motores con un mensaje claro: una mezcla de política tradicional con el rigor técnico y la frescura comunicativa que impone ‘Mr. Taxes’.