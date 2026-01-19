Mauricio Lizcano anunció este lunes en Manizales el lanzamiento de ‘La Otra Consulta’, un mecanismo de participación ciudadana con el que recorrerá el país para escuchar directamente a los colombianos sobre los principales problemas y soluciones que necesita Colombia.

En el mismo escenario, Lizcano confirmó que no participará en consultas interpartidistas, una decisión que calificó como responsable, autónoma y enfocada en la ciudadanía, al considerar que hoy el país necesita liderazgo directo y no más confrontaciones políticas.

“Hoy decidí aquí en Manizales que no voy a ninguna consulta de partidos. No porque no las respete, sino porque creo seriamente que hay que enfocarse en lo importante, no en lo conveniente. Nuestra consulta es con la gente, no entre políticos”, afirmó.

El aspirante a la Casa de Nariño explicó que las consultas interpartidistas se han convertido en escenarios de confrontación ideológica y que el país está cansado de la polarización. Señaló que su proyecto político no nace de acuerdos de cúpulas ni de cálculos entre partidos, sino de escuchar directamente a los ciudadanos en las regiones.

“No estamos aquí para ganar una pelea política, sino para gobernar bien. Respetamos las consultas, pero hoy Colombia necesita soluciones y liderazgo directo”, agregó.

Lizcano indicó que ‘La Otra Consulta’ se desarrollará a través de encuentros ciudadanos presenciales y plataformas digitales, como parte de la ‘Gira de la Victoria’, con la que recorrerá el país escuchando propuestas sobre seguridad, economía, empleo y la grave crisis del sistema de salud.

Finalmente, el candidato presidencial afirmó que mientras otros sectores políticos se concentran en discusiones internas y componendas, su campaña estará enfocada en escuchar soluciones reales de la gente y en construir un país donde los colombianos puedan vivir sin miedo.

¿Quién es Mauricio Lizcano?

Mauricio Lizcano Arango es un abogado y político colombiano de amplia trayectoria en las ramas legislativa y ejecutiva, desempeñándose recientemente como Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el gobierno de Gustavo Petro.

Nacido en Medellín en 1976, Lizcano es especialista en Gerencia, Gobierno y Asuntos Públicos, y cuenta con una formación académica robusta que incluye estudios en universidades de prestigio internacional como Harvard y Cambridge.

Su carrera política comenzó en el departamento de Caldas, donde consolidó una base electoral que lo llevó a ocupar importantes escaños en el Congreso de la República durante más de una década.

En su paso por el legislativo, Lizcano fue Representante a la Cámara y posteriormente Senador de la República por el Partido de la U. Su liderazgo lo condujo a la Presidencia del Senado entre 2016 y 2017, un periodo crucial para la aprobación de las leyes que permitieron la implementación del acuerdo de paz con las Farc.

Luego de un retiro temporal de la política electoral para continuar su formación académica en el exterior, regresó al escenario público en 2022 como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Como Ministro TIC desde mayo de 2023, lideró proyectos estratégicos enfocados en la conectividad de zonas rurales, el despliegue de la tecnología 5G en Colombia y el fomento de la alfabetización digital.

Su gestión se ha caracterizado por el impulso a los ecosistemas de innovación y la formación de miles de colombianos en habilidades tecnológicas avanzadas.

