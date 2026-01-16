Una publicación del congresista Melquisedec Torres desató polémica en redes sociales tras revelar detalles sobre la financiación de la campaña de Iván Cepeda para la consulta interpartidista del petrismo prevista para octubre de 2025. Según el mensaje, una microempresa habría aportado el 75 % del total de los gastos del candidato, lo que generó cuestionamientos sobre el origen y la capacidad económica de los donantes.

¿Qué empresa le donó el 75 % de los gastos a Iván Cepeda?

De acuerdo con la información divulgada, la empresa Samat Publicidad S.A.S. reportó ingresos por cero pesos en su “actividad ordinaria”, aunque registra un capital pagado de 20 millones de pesos, según certificación de la Cámara de Comercio de Barranquilla, ciudad donde tiene su domicilio. Pese a ello, la compañía habría donado 609,3 millones de pesos a la campaña, según los reportes entregados al Consejo Nacional Electoral (CNE).

A ese monto se suma una donación adicional de 116,1 millones de pesos hecha por Javier Antonio Pérez Páez, representante legal de Samat Publicidad S.A.S. En conjunto, ambas contribuciones alcanzarían el 75 % del total de los gastos de la campaña de Cepeda, que ascendieron a 964 millones de pesos. El propio candidato, según el mismo reporte, habría aportado 125 millones de pesos de su bolsillo.

Finalmente, Torres señaló que, de acuerdo con imágenes de Google Maps de agosto de 2024, la empresa Samat funcionaría en un pequeño local ubicado en una esquina de Barranquilla. La información ha reavivado el debate sobre los controles a la financiación de campañas políticas y el rol del CNE en la verificación del origen de los recursos.

¿Es verdad que Iván Cepeda tiene cáncer?

Iván Cepeda salió a desmentir de manera tajante los rumores que circularon durante el fin de semana en redes sociales, en los que se aseguraba que padecía cáncer y que, por esa razón, estaría evaluando retirarse de la contienda electoral. Las versiones, que se difundieron ampliamente, hablaban incluso de un supuesto cáncer de hígado y de un deterioro grave en su estado de salud.

A través de sus redes sociales, Cepeda calificó esas afirmaciones como “una nueva mentira” promovida por sus adversarios políticos y por estructuras dedicadas a la desinformación. Según explicó, los mensajes hacen parte de una estrategia para desacreditarlo ante el avance de su campaña. “La angustia de mis adversarios por el avance en mi campaña electoral los lleva a que cada mentira, rumor malintencionado o agravio sea más bajo”, expresó.

El candidato fue enfático en negar cualquier enfermedad grave y aseguró que se encuentra en buen estado de salud y plenamente activo en la carrera electoral. “Totalmente falso. Gozo de buena salud, y mi campaña tendrá esta semana tres actos multitudinarios”, afirmó.

