Momentos de tensión se vivieron en el programa de Blu Radio, ‘Mañanas Blu’, por cuenta de un debate que se subió de tono. La discusión inició luego de una entrevista a Juan Carlos Pinzón por su entrada a la denominada Gran Consulta por Colombia, en la que compartirá tarjetón con Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo y demás figuras de la centro-derecha.

Sigue a PULZO en Discover

Al finalizar la conversación con el precandidato, el panelista Héctor Riveros criticó fuertemente la forma en la que terminó esta consulta, pues asegura que se la tomó la derecha y “borrando” representantes del centro.

“La consulta terminó en eso, la consulta de la derecha. A mí me molesta mucho que intenten engañar a la gente diciendo que es la consulta de la unidad cuando la propuesta es la división. Es ‘unámonos los que estamos contra los otros para consolidar la división del país’. Que no manoseen la palabra unidad”, dijo Riveros.

(Vea también: “Necesito agentes comerciales”: De la Espriella habla de cambios que haría con embajadas)

Lee También

María Consuelo Araújo fue quien salió en defensa de la consulta y ahí se empezó a elevar el tono. Sin embargo, la pelea se desató cuando Riveros pidió cuentas sobre “los millones de pesos que está usando para financiar ilegalmente una campaña que no podía gastar todavía porque no está en campaña. Está violando la ley de la financiación”, comentó Riveros nuevamente.

“Hay que pedirles cuentas a todos. ¿O usted no le ha pedido cuentas a Iván Cepeda?”, mencionó Araújo, quien también lo señaló de tener un interés político en sus críticas a Pinzón.

“Quiero llamar a la coherencia porque no hemos hecho sino pedir unión. Estos ocho candidatos logran ponerse de acuerdo (…) Logran sentarse ocho personas del mayor nivel, la mayor experiencia, con diferentes enfoques a presentar una alternativa y ahora los criticamos porque Héctor dice que es la división. No, es el proceso político de generar una alternativa”, remarcó Araújo.

Felipe Zuleta entró a la discusión y aclaró que está de acuerdo con María Consuelo en su opinión sobre la unidad para enfrentar al petrismo en las elecciones que se avecinan. “Llevamos pidiendo a gritos que se unan y aquí tenemos ocho precandidatos que se van a dejar contar de manera democrática”, dijo.

La reacción de Riveros no se hizo esperar e hizo énfasis en su desacuerdo con lo planteado como unidad. “No usen la palabra unidad. No engañen. La palabra es división. Vamos a garantizar la división entre petristas y antipetristas. Están engañando a los electores”.

Ricardo Ospina, quien estaba encargado de la conducción del programa ante la ausencia de Néstor Morales, regañó fuertemente a Héctor Riveros. “Está utilizando artilugios argumentativos para descalificar a sus compañeros. Le pido respeto para sus compañeros porque aquí nadie está engañando“, dijo.

(Lea también: Se bajó otro precandidato presidencial: estuvo de pelea con varios aliados y tiene nuevos planes)

Ante esto, Riveros señaló que no estaba hablando de sus compañeros sino de los candidatos de la consulta. La discusión continúo con un enfrentamiento acalorado sobre por quién deberían votar. Finalmente, Ospina mandó a comerciales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.