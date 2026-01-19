En medio de la crisis social que afronta Colombia, el general en retiro Óscar Naranjo, exvicepresidente de la nación y exdirector de la Policía Nacional, descartó en entrevista con Mañanas Blu cualquier aspiración a la presidencia para las elecciones de 2026. Este suceso pone fin a las conjeturas políticas sobre su posible candidatura para el máximo cargo del poder ejecutivo.

El prestigioso general retirado admitió que “la situación tan dramática que estamos viviendo” le impulsó, por primera vez desde su retiro del servicio público, a considerar seriamente la posibilidad de medirse en la contienda por el liderazgo de la nación. No obstante, explicó que su formación militar y analítica lo indujo a “contrarrestar esas ganas con información y, repito, con análisis, con evidencia”.

Además, el general también desmintió los rumores que apuntaban a que su posible candidatura estaba siendo manipulada por otras figuras políticas, particularmente la del expresidente Juan Manuel Santos. Según el general Naranjo: “Nunca fui el as bajo la manga de Santos” ni “la carta de ni el bajo la manga de nadie”, argumentando que siempre ha gozado de una total autonomía a lo largo de su carrera. Naranjo defendió su independencia política asegurando que Santos siempre fue respetuoso y nunca ejerció presión para que participara en las elecciones.

Sobre ello, en Blu Radio hicieron un análisis de este suceso y quién sería entonces el tapado de Santos para las próximas elecciones: “No creo que Santos se haya quedado sin manga, si bien cuajaba con Naranjo también cuadra con Fajardo y Cepeda”, dijo Aurelio Suárez.

“Está el tema de la paz, de Odebrecht, el tema de que Abelardo ha dicho que si destapan lo de Odebrecht lo extraditaría, yo creo que el expresidente Santos está jugando más en sus conveniencias personales que en el país por Iván Cepeda”, dijo Felipe Zuleta.

