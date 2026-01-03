El expresidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela y advirtió que la región atraviesa un momento de “enorme trascendencia”, que demanda prudencia, respeto al derecho internacional y búsqueda de salidas políticas legítimas.

En su mensaje, insistió en que cualquier proceso de transición debe evitar decisiones unilaterales y priorizar la estabilidad regional, la soberanía de los Estados y las soluciones multilaterales.

A través de una publicación en su cuenta de X, Santos recordó que el pueblo venezolano ha enfrentado durante años una profunda crisis humanitaria, política y económica, derivada —según señaló— del cierre de los caminos democráticos, el debilitamiento institucional y la vulneración sistemática de derechos fundamentales.

No obstante, subrayó que la gravedad de la crisis no justifica la improvisación ni la adopción de medidas que puedan generar nuevas tensiones o impactos irreversibles sobre el equilibrio geopolítico del continente.

El exmandatario afirmó que ni Colombia ni América Latina pueden apartarse del principio esencial de la estabilidad internacional, la cual —dijo— solo es sostenible cuando se respeta la soberanía de los Estados, el derecho internacional y los mecanismos de cooperación y concertación global.

En ese sentido, advirtió que las decisiones tomadas por fuera de estos marcos no solo erosionan la legitimidad de los procesos políticos, sino que también pueden escalar el conflicto y profundizar la polarización.

Santos enfatizó que ninguna transición en Venezuela será duradera si no cuenta con legitimidad democrática, garantías institucionales y el respaldo expreso de la comunidad internacional. Reiteró que el futuro del país debe construirse a través de elecciones libres, participación ciudadana efectiva y observación internacional robusta, asegurando condiciones reales para la competencia política y la recuperación de la confianza social.

Asimismo, llamó a evitar acciones que puedan interpretarse como imposiciones externas o intervenciones unilaterales, las cuales —según alertó— podrían sentar precedentes peligrosos para la región y debilitar los principios que sostienen el sistema interamericano y la arquitectura de paz global. Para el exjefe de Estado, cualquier ruta de transformación política debe estar guiada por acuerdos amplios, garantías institucionales y mecanismos verificables de transición democrática.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.