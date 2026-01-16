Las principales casas políticas del país comenzaron a revelar sus apuestas de cara a las elecciones al Congreso de la República, que se celebrarán en marzo de 2026. Una de las que ya empieza a mover su tablero es la Casa Char, con fuerte influencia en la Costa Caribe y presencia en distintas regiones del país.

Según informó La FM, en las últimas horas llamó la atención el respaldo público que manifestó Arturo Char, expresidente del Senado e hijo mayor de Fuad Char, a uno de los aspirantes que integrará la lista de Cambio Radical.

La movida no pasó desapercibida dentro del escenario político, no solo por el peso del apellido Char en la región Caribe, sino por la manera poco convencional en la que se hizo público el apoyo.

César Lorduy, la carta al Senado por Cambio Radical

El candidato respaldado por Arturo Char es César Lorduy, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien buscará llegar al Senado de la República en las elecciones de 2026.

De acuerdo con La FM, el respaldo de Arturo Char se interpreta como una señal clara de que Lorduy es una de las apuestas fuertes dentro de la lista del partido para el próximo periodo legislativo.

El detalle que llamó la atención: una canción de respaldo

Más allá del apoyo político, lo que terminó llamando la atención fue la forma en la que Arturo Char decidió manifestar su respaldo. El exsenador, quien es músico de profesión, le compuso una canción a César Lorduy para impulsar su aspiración al Senado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de César Lorduy M #CR14 (@clorduym)

La pieza musical está siendo utilizada como parte de la estrategia de visibilidad. Según lo revelado por La FM, esta iniciativa busca diferenciar la aspiración de Lorduy.

