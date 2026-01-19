Así como salieron algunas revelaciones sobre las elecciones presidenciales en Colombia, un señalamiento contra Abelardo de la Espriella no pasó desapercibido de cara a la decisión de los colombiano en las urnas.

Óscar Naranjo, general retirado y vicepresidente durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos, dejó en evidencia la imagen que tiene del mencionado candidato para el principal cargo del país.

“Tengo una diferencia abismal de vida y eso me plantea serios interrogantes. Él, haciendo uso legítimo de su profesión a través de un bufé de abogados, se encargó de defender a muchos y de los más importantes criminales que perseguí para llevarlos a prisión, ante la justicia”, afirmó en conversación con Caracol Radio.

De la misma manera en la que algunos candidatos presidenciales como Sergio Fajardo y Vicky Dávila han expresado sus cuestionamientos hacia el abogado, Naranjo expuso su clara distancia.

“Yo podría decir que hay una verdadera contradicción muy grande”, remarcó el general retirado, que hace varios meses descartó su participación para las próximas elecciones presidenciales en 2026.

El tema no pasa desapercibido luego de que en la más reciente encuesta, De la Espriella está en el segundo lugar detrás de Iván Cepeda en las preferencias de las personas consultadas en el sondeo.

¿Quién es el general Óscar Naranjo?

Óscar Adolfo Naranjo Trujillo es un oficial retirado de la Policía Nacional de Colombia, reconocido internacionalmente como uno de los estrategas más importantes en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Durante su carrera, alcanzó el rango de General y desempeñó el cargo de Director General de la institución entre 2007 y 2012, periodo en el que lideró operaciones de alta relevancia contra las estructuras de las FARC y los principales carteles de droga del país.

Su prestigio profesional se consolidó en 2010 cuando fue galardonado como el Mejor Policía del Mundo por la Asociación Internacional de Jefes de Policía. Luego de su retiro de la fuerza activa, Naranjo incursionó en la vida pública y política, destacándose como negociador de plenitud en el proceso de paz de La Habana. Su papel fue crucial para integrar la visión de seguridad y justicia dentro de los acuerdos alcanzados con la guerrilla, aportando su experiencia técnica en el terreno.

Posteriormente, entre 2017 y 2018, ejerció como el decimonoveno Vicepresidente de la República de Colombia bajo el mandato de Juan Manuel Santos. En este cargo, se enfocó en la implementación de las estrategias de seguridad ciudadana y la lucha contra el postconflicto.

Además de su servicio público, ha sido asesor en temas de seguridad para diversos gobiernos de América Latina y organismos internacionales, siendo una voz autorizada en políticas de defensa y convivencia social.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia?

Las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia están programadas para realizarse el domingo 31 de mayo de 2026 en su primera vuelta. En caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos, se llevará a cabo una segunda vuelta el domingo 21 de junio de 2026.

Este proceso democrático es fundamental para definir el sucesor de Gustavo Petro, quien por mandato constitucional no puede aspirar a la reelección inmediata. El calendario electoral es fijado oficialmente por la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de organizar y vigilar los comicios.

Respecto a quién encabeza las encuestas a enero de 2026, los sondeos muestran un panorama altamente competitivo y fragmentado, pero los dos más fuertes hasta el momento en esas listas son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, por lo que son blanco de comentarios por buena parte de la opinión pública en Colombia a medida de que se acercan las fechas para las elecciones a mitad de año.

