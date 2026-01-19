Un nuevo vuelco en el panorama electoral colombiano se da a conocer de acuerdo con la más reciente encuesta de intención de voto para las elecciones presidenciales de Colombia 2026 echa por GAD3 y revelada por Noticias RCN. Los favoritos a la presidencia muestran un cambio con respecto a las encuestas previas.

Los resultados muestran a Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, a la cabeza de la carrera electoral con un 30 % de preferencia, seguido por Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, con un 22 % y Paloma Valencia, del Centro Democrático, con un 3 %, la contienda presidencial muestra una marcada polarización.

Las encuestas también plantean escenarios de segunda vuelta, en las que el representante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ganaría tanto a De la Espriella como a Fajardo, con 43 % contra Paloma Valencia. Por su parte, De la Espriella aparece venciendo a Fajardo con un 32 % contra 19 %.

Sin embargo, en redes sociales surgieron algunas dudas que le encontraron a la ficha técnica de la encuesta presentada por RCN. El profesor Jorge Restrepo de la Universidad Javeriana publicó algunas de los “problemillas” que encontró en dicho sondeo.

En primer lugar, el docente mostró un pantallazo y encontró que “la encuesta no excluye a quienes es probable que no voten; el universo a encuestar es ‘residentes en Colombia mayores de 18 años'”. De hecho, en las graficaciones, la muestra no parece representar ese universo de la población mayor de 18 años y hay muchos más hombres que mujeres en los consultados.

Incluso, en uno de estas capturas de pantalla, Restrepo aseguró: “Noten el 18 % de no votantes incluidos en la muestra Noten que de los encuestados, 40 % dice que votó por G. Petro y 29 % por Rodolfo Hernández; la votación fue de 50,44 % y 47,31 %. Esto introduce un sesgo que sobrerepresenta los votantes por Gustavo Petro, que sesga los resultados”.

Como si fuera poco, Restrepo reveló qué es lo que más le causa desconfianza en dicha encuesta: “Las preguntas en las consultas no son por quién votaría, sino por quién preferiría que fuera elegido. Si bien se puede preguntar por quién prefiere o cree que ganará, esa es pregunta complementaria a por quién votaría. Engañoso. Lo más reprochable es la mezcla de predicciones con resultados la de encuesta. Vean el pie de página de varias de esas proyecciones. No se derivan de una pregunta del cuestionario, no son replicables a partir de los microdatos. ¿De dónde salen estas estimaciones?”.

Finalmente, el propio Restrepo hizo su conclusión de los errores que encontró: “Esa platica se perdió. Ya es la segunda encuesta de empresas basadas en el exterior, probablemente porque son las únicas que pueden escapar a las sanciones administrativas y penales que trae la Ley de censura. Los medios que las compran deberían tener más cuidado, en todo caso”.

