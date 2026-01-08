En el marco del debate político nacional, las proyecciones electorales de Polymarket para las elecciones presidenciales colombianas de 2026 han captado la atención de políticos, medios y ciudadanos. Dado que estas predicciones no se basan en encuestas oficiales ni en mediciones científicas, sino en operaciones financieras, su confiabilidad y su impacto en la percepción pública despiertan interés y controversia.

Sigue a PULZO en Discover

Liderando las perspectivas, Abelardo de la Espriella muestra un 41 % de probabilidad de triunfo según Polymarket, un dato que despliega con entusiasmo en sus redes. “Estamos agradecidos por este respaldo que nos muestran desde que anunciamos nuestra postulación con el movimiento Defensores de la Patria”, expresó De la Espriella, atribuido a Blu Radio. Le sigue Iván Cepeda con un 33 %, evidenciando un apoyo significativo en el escenario oficialista y de izquierda. Sergio Fajardo, y Paloma Valencia, completan la lista con un 11 % y 7 %, respectivamente.

Pues bien, ahora, después de la llamada de Petro a Donald Trump y de que se relajaran un poco las tensionantes relaciones con Estados Unidos, Iván Cepeda volvió a subirse ubicándose en el primer lugar con un 38 %, mientras que Abelardo ocupa el segundo con 34 %.

Lee También

Polymarket, una plataforma de Nueva York creada por el programador Shayne Coplan en 2019, funciona mediante la compra y venta de participaciones vinculadas a los resultados de las elecciones, con valores fluctuantes en función de la demanda. Alcanzó fama mundial al predecir el triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses de 2024, contradiciendo a la mayoría de los sondeos. Sin embargo, el error en las proyecciones de los comicios ecuatorianos de 2025 moderó la fe en su precisión.

Solo 82 perfiles participan en el mercado presidencial de Polymarket en Colombia, con un inversor dominando casi el 40 % del total invertido, una realidad que influyó significativamente en la posición de Abelardo de la Espriella. La sospechas sobre prácticas de “wash trading” se intensificaron tras la revelación de The New York Times acerca de una inversión de 28 millones de dólares por un ciudadano francés en favor de Trump.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.