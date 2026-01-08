Este miércoles 7 de enero, el presidente Gustavo Petro confirmó que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las tensiones que existen entre Colombia y ese país.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Operan contra intereses nacionales”: Donald Trump dio nueva orden que preocupa a la ONU)

Durante su discurso en la Plaza de Bolívar, el mandatario aseguró que tuvo que cambiar las palabras que iba a decir, ya que su diálogo con Trump fue considerado positivo.

Sin embargo, este jueves la periodista Darcy Quinn dio detalles en La FM sobre lo que iba a ser el discurso original que iba a dar el primer mandatario, el cual calificó como “provocador”.

Lee También

“Un discurso provocador que solo iba a escalar el conflicto con la administración Trump. Algo así como eso que le han sacado a Maduro: ‘Vengan por mí’, etc.”, mencionó al aire Quinn.

Increíble 🇨🇴 Darcy Quinn la periodista mejor informada de Colombia acaba de revelar en sus secretos de la FM, el discurso que iba a dar el delirante Gustavo Petro ayer en la plaza de Bolívar que solo escalaba el conflicto con EEUU, Pero hay más conoció de una carta que le tenía… pic.twitter.com/Jgb8LdB6lU — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) January 8, 2026

La comunicadora expresó preocupación al explicar que ese mensaje no venía solo. De acuerdo con las fuentes que citó, ese discurso iba acompañado de una misiva dirigida a ministros y altos funcionarios del Gobierno, con instrucciones explícitas: “atrincherarse en el Palacio de Nariño, de armarse para defender al Gobierno ante la posibilidad de cualquier ataque de los Estados Unidos o cualquier operativo en su contra”.

La filtración de este plan de acción, según Darcy Quinn, encendió alarmas dentro de funcionarios y asesores, que presionaron por bloquear su difusión y buscar una salida diplomática más moderada.

“Esa carta y ese discurso, totalmente paranoico y delirante, fue conocido por un círculo cercano del presidente. Algunas personas con algo de sensatez que se preocuparon y hablaron con el embajador García-Peña, que estaba trabajando en desescalar esta crisis para que se produjera un acercamiento entre los mandatarios”, explicó la periodista en la mencionada emisora.

Afortunadamente, indicó la comunicadora, esa escalada no llegó a producirse. La conversación telefónica entre Petro y Trump, que tuvo lugar poco antes de la concentración en la Plaza de Bolívar, habría cambiado el curso de los hechos.

“Es muy grave y muchas personas alrededor del presidente dijeron ‘ya no puede ser que llame a todos los directores, a todos los ministros, y que todos [estén] atrincherados y armados en el Palacio de Nariño’. Eso sí, ya era como la peor de las pesadillas. Por fortuna no pasó, pero la amenaza sigue latente”, concluyó Darcy Quinn.

¿Qué se sabe de la llamada entre Petro y Trump?

La llamada entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump se convirtió en el hito político de la jornada y el punto de inflexión que detuvo la difusión del contenido más conflictivo del discurso alternativo.

La conversación, que duró alrededor de una hora, sirvió para suavizar tensiones y restablecer canales de comunicación entre ambos gobiernos. Petro luego reconoció ante la multitud reunida en la Plaza de Bolívar que tenía preparado otro discurso, pero tuvo que cambiarlo.

En el diálogo, los mandatarios abordaron temas delicados que habían tensado la relación bilateral, entre ellos la lucha contra el narcotráfico, la situación en Venezuela y la seguridad fronteriza.

Petro enfatizó ante Trump los esfuerzos de su administración en materia de incautaciones de drogas y sustitución de cultivos ilícitos, y manifestó la importancia de reconstruir la confianza diplomática.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.